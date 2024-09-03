Под Покровск необходимо перебросить спецподразделения: Романенко заявил о тяжелой ситуации

Враг перебрасывает резервы на Курское направление с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений.

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На Покровском направлении нужны новые бригады / Колаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях.

"Ситуация на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, приобрела критическое состояние. Однако, несмотря на тяжелые обстоятельства, наблюдаются элементы стабилизации благодаря переброске резервов Сил обороны. Анализ показывает, что это произошло не столько из-за формирования дополнительных резервов, сколько благодаря перемещению войск с других участков фронта", - отметил Романенко в эфире телеканала "Еспресо".

По словам генерал-лейтенанта, враг перебрасывает резервы на Курское направление с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений. Переброска вражеских резервов с Покровского направления не происходит, но силы и средства, которые были выделены для захвата Покровска, теперь перемещаются на Курское направление.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

"Россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях, что является положительным сигналом. Нам нужно привлечь дополнительные силы, чтобы прервать наступательный импульс противника в ближайшие недели. Также важно привлечь средства поражения Сил обороны Украины, в частности ГУР и СБУ, чтобы помочь войскам на Покровском направлении", - подчеркнул Романенко.

Ситуация на фронте

Напомним, что ускорилось продвижение россиян в направлении Покровска. Британская разведка считает, что скорость продвижения противника замедлится, как только россияне попадут в район жилой застройки населенного пункта.

У РФ будет три направления для наступления, если они захватят Покровск. Майор ВСУ Максим Жорин предупреждает о возможности атаки РФ на юге, где россияне могут пытаться окружить украинскую группировку, а также не исключает варианта наступления врага на Днепропетровскую область.

Начштаба "Азова" рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск. Россияне имеют огромное преимущество в живой силе на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то дальше пойдут на Славянск и Краматорск, считает Богдан Кротевич.

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