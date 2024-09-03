Начштаба 'Азова' рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск

Российские захватчики, в случае захвата Покровска, пойдут на Краматорск и Славянск.

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Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот из видео

Россияне имеют огромное преимущество в живой силе на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то дальше пойдут на Славянск и Краматорск. Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в разговоре с The Times.

Военный отметил, что когда на Покровском направлении россияне начали агрессивно и быстро наступать, то его бойцов перебросили из-под Лимана в Нью-Йорк. Также он подчеркнул, что не понимает тактики "атак в лоб".

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"Мы должны были бы наступать от Нью-Йорка, через выступ, и окружить их. Вместо этого мы сами попадем в окружение. Преимущество русских в живой силе здесь огромное. Они привыкли высылать небольшие подразделения из двух-четырех солдат, чтобы связать противника на земле, и пока мы бегаем за четырьмя ребятами, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная. И они могут себе это позволить. У них 120 миллионов человек", - пояснил Кротевич.

Кроме того, начштаба показал журналистам уникальные кадры, на которых видно, что украинские бойцы специально подожгли шины, чтобы выкурить оккупантов с их позиций.

Покровск / Инфографика: Главред

По словам Кротевича, на этом направлении оккупанты теряют очень много личного состава, в несколько раз больше чем украинские войска. Но россияне постоянно пополняют запас живой силы.

По его словам, потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса, однако время на смену курса истекает. "Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой", - подчеркнул боец.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - последние новости

Напомним, ранее британская разведка в воскресенье, 1 сентября, отметила ускорение продвижения российских оккупантов в направлении Покровска. Стремительное движение врага произошло в течение последней недели .

Стало известно, что украинские военные отступили из населенного пункта Новогродовка в Покровском районе Донецкой области. Об этом заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Напомним, что военные эксперты и аналитики считают, что Россия своим наступлением на Покровск старается деморализовать не только украинскую армию, но и население Украины.

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