Планирование Курской операции хранилось в строжайшем секрете даже внутри Украины.

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Курск - что Украина будет делать с территориями / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить тужа "свой образ жизни".

Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

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"На данный момент она нам нужна", - сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

Зеленский отказался обсуждать дальнейшие планы по наступлению ВСУ, отметив, что успех часто кроется в неожиданности.

Также президент подтвердил, что администрация Байдена не знала об операции, но это не из-за отсутствия доверия, более того - планирование Курской операции хранилось в строжайшем секрете даже внутри Украины.

Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Недавно украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. В частности, украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы).

Под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

По данным Bild, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях. Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи.

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