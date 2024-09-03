Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot: ВСУ получат помощь

Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает оплатить примерно 60 миллионов долларов.

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Парламент Румынии поддержал передачу системы Patriot Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Украине зенитного ракетного комплекса Patriot - нижняя палата парламента проголосовала "за".

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух рабочих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны.

"Нижняя палата парламента Румынии одобрила 3 сентября проект закона о предоставлении Украине системы противоракетной обороны Patriot", - отметило издание Reuters. видео дня

По их данным, после подписания законопроекта президентом Клаусом Йоханнисом, правительство издаст распоряжение о передаче.

В минобороны Румынии добавили: государство поставит одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, которые продали США. Четыре системы прибыли в Румынию, две из которых уже работают.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Перед этим издание Reuters писало, что 2 сентября коалиционное правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. После этого его и направили в парламент для окончательного голосования.

Сообщается, что румынский Patriot является частью поставки пяти соответствующих систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО уже пообещали предоставить Украине.

"После того как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной", - сообщал представитель правительства Румынии Михай Константин.

В проект закона также указано, что Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Кстати, Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Напомним, что Румыния передает Украине Patriot с лучшей "начинкой". Министерство обороны страны направило в парламент законопроект, согласно которому страна передаст Украине систему Patriot. Речь идет о бесплатной передаче украинским вооруженным силам сиситемы Patriot в конфигурации PAC-3+.

Также известно, что Украина ожидает Patriot из Израиля. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой, несмотря на то, что система ПВО Израиля имеет много уровней.

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