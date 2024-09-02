Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot: подробности

После решения правительства Румынии передачу зенитно-ракетного комплекса должен еще утвердить парламент страны.

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Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot/ коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Правительство Румынии в понедельник, 2 сентября, одобрило проект закона о передаче Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Документ после этого направили в парламент для окончательного голосования, сообщает Reuters.

В издании напомнили, что Румыния, которая является членом НАТО с 2004 года, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, и на ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников, когда Москва атаковала украинские порты на берегу реки Дунай.

В Бухаресте в июне заявили, что передадут Украине одну из двух действующих систем Patriot, если союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. Отмечается, что это часть из пяти таких систем и других стратегических единиц ПВО, которые страны Североатлантического альянса обещали Киеву для борьбы со страной-агрессором Россией.

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"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет издать решение, которое делает пожертвование оперативным", - сказал представитель правительства Румынии Михай Константин.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Что известно о ЗРК Patriot/ Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине. Шольц опроверг упреки относительно уменьшения помощи для Украины со стороны ФРГ и отметил, что в бюджете на 2025 год заложено 4 млрд евро для Украины.

Также ранее сообщалось, что в Берлине сделали громкое заявление о помощи Украине. По словам европейского чиновника, дебаты о якобы сокращении помощи Украине не происходят.

Напомним, США предоставляют Украине новый пакет военной помощи. Штаты накануне Дня Независимости объявили о передаче Украине вооружения и оборудования на 125 миллионов долларов.

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