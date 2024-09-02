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Ситуация на фронте критическая, есть риск для большого города Украины - аналитик

Алёна Воронина
2 сентября 2024, 13:15
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Оккупанты активизировались возле Покровска и на других направлениях на Донбассе, и это может создавать опасность, в частности, для одного из областных центров.
Украинские военные
Ситуация на фронте критическая, есть риск для большого города Украины/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Ситуация на фронте на востоке Украины является критической и продолжает ухудшаться. Об этом сообщил OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Рёпке.

Он отметил, что российские оккупанты сейчас сосредоточились на попытках захватить город Покровск в Донецкой области. Однако, по его словам, захватчики также активизировались вдоль 50 км линии фронта на юг до Угледара.

Также Репке сказал, что продолжаются активные боевые действия вблизи Торецка и Часового Яра. По его словам, захватчики также впервые за прошедшие два года "находятся на подъеме" в Луганске и на востоке Харькова.

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В то же время аналитик отметил, что украинская армия имеет ряд проблем, с которыми она сейчас не может справиться. В частности, много сил забирает операция на Курщине. Также Рёпке отметил, что среди проблем также неопытность многих солдат и недостаточное количество способного командного состава. Также поддержка Запада в отношении оружия и боеприпасов слишком мала.

Но с большим количеством проблем также сталкивается российская оккупационная армия, отметил аналитик.

"В целом, проблемы сейчас настолько велики, что сама Россия сходит с ума от собственных проблем быстрее, чем с лета 2022 года", - написал он.

В то же время Рёпке обратил внимание, что из-за быстрого продвижения российских захватчиков в Донецкой области растет риск для Днепра. По его словам, украинские военные "уже морально готовятся к обороне Днепра".

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске/ Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что армия РФ увязнет в промзоне. Военный эксперт Владислав Селезнев сделал свой прогноз относительно вероятной оккупации Покровска.

Также ранее майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что оккупация Покровска развязывает руки Путину, и объяснил, есть ли опасность для Днепра. По его словам, существует версия, что после оккупации Покровска, враг возьмется за еще один крупный город.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец раскрыл план врага и отметил, что продвижение к Покровску - это кульминация операции РФ. Россияне хотят продвинуться в Покровск, но там за последние дни продвижения являются минимальными, что свидетельствует о том, что ВСУ получили усиление, рассказал Сергей Згурец.

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