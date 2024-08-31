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Остался один шаг: Румыния передает Украине Patriot с лучшей "начинкой"

Степан Гафтко
31 августа 2024, 01:50
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Румыния находится на завершающем этапе передачи Украине системы Patriot.
Остался один шаг: Румыния передает Украине Patriot с лучшей 'начинкой'
Передача Румынией систем Patriot / коллаж: Главред, фото: Укринформ, Википедия

В Румынии Министерство обороны страны направило в парламент законопроект, согласно которому страна передаст Украине систему Patriot. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

Речь идет о безвозмездной передаче украинским вооруженным силам сиситемы Patriot в конфигурации PAC-3+.

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Сообщается, что парламант страны может принять соответствующее решение уже в начале осенней сессии, она начнется 2 сентября. Это будет завершающим шагом после того, как власти Румынии решили передать Украине систему противовоздушной обороны.

"Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", - цитирует вещатель сопроводительную записку законопроекта.

В документе, который ранее подготовили власти Румынии, нет точной даты передачи системы Украине. Дата станет известной только после того, как парламентарии примут соответствующее решение.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что передадут Украине одну из четырех систем, которую они ранее заказали у США. Сейчас эта система является лишь единственной, которая присутствует на территории Румынии, следующие три придут позже.

Конфигурация PAC-3+ считается самым современным вариантом системы защиты Patriot. В такую конфигурацию входят высокоэффективные радиолокационные системы и современные ракеты-перехватчики PAC-3 класса "воздух-воздух". Благодаря им Patriot может поражать баллистические ракеты на расстоянии до 20 километров.

Стоит сказать, что сама система в такой конфигурации стоит почти миллиард долларов, а каждая ракета к ней почти четыре миллиона долларов.

ЗРК Патриот
ЗРК Patriot/ инфографика: Главред

Международная помощь Украине в войне против России - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что в НАТО работают над непрерывной военной помощью для Украины в войне против России.

Во время Дня независимости в Украине США объявили о новом большом пакете военной помощи для Украины. В пакет вошли ракеты для HIMARS и другое вооружение.

Также стало известно, что Германия тайно передала Украине военное вооружение: танки, БТРы и другие бронированные машины.

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