Камала Харрис выдала важное заявление о поддержке Украины: какое обещание дала политик

Камала Харрис отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".

https://glavred.info/world/kamala-garris-vidala-vazhlivu-zayavu-pro-pidtrimku-ukrajini-yaku-obicyanku-dala-politik-10590896.html Ссылка скопирована

Харрис выдала заявление о помощи Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Вице-президент США Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит оказывать поддержку Украине и НАТО.

Харрис в своей речи решительно выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав предыдущие комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа относительно войны в Украине, передает Associated Press.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заверила она.

видео дня

Харрис также добавила, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Стоит напомнить, что уже осенью в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Действующий президент США Джо Байден, который объявил о выходе из президентской гонки, сам предложил выдвинуть Камалу Харрис на пост главы Белого дома.

"Для меня было самой большой честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в оставшийся срок", - говорится в тексте заявления.

Выборы в США

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден вышел из президентской гонки. Байден несколько дней консультировался со своими старшими помощниками, которые пытались определить путь к победе на выборах в США в ноябре. Решение вызвало волну активности.

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Известно, что станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая возглавит избирательную партию. Харрис получила большинство голосов от всех делегатов съезда.

Камала Харрис выбрала Тима Уолза кандидатом в вице-президенты. В CNN сообщили, что бывший педагог, Тим Уолз сейчас находится на втором сроке губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе.

Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах. Стало известно, что местом проведения станет телеканал ABC - дебаты пройдут 10 сентября.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред