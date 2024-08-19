В США не блокировали запрос Британии относительно разрешения на удары Storm Shadow по РФ

В Белом доме утверждают, что не получали запроса на использование Украиной ракет.

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Официального запроса от Британии на разрешение для Украины наносить удары в США не получали / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты не получали официального запроса на разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории страны-агрессора России.

Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о блокировании разрешения для Украины использовать британские ракеты по РФ якобы из-за сопротивления США в связи со страхом эскалации.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме, запуск Storm Shadow над российской границей потребовал бы использования некоторых систем американского производства.

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"Украинские чиновники, включая господина Зеленского, утверждали, что ракеты позволят Украине поразить ряд ключевых целей за линией фронта, включая аэродромы, склады боеприпасов и российские командные пункты", - говорится в статье.

Киев особенно заинтересован в том, чтобы российские самолеты не запускали бомбы по своим войскам, поскольку они стремятся удержать территории, занятые в Курской области.

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Storm Shadow/ Инфографика: Главред

Разрешение на удары Украины Storm Shadow по России

Напомним, что правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области. Несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование этих боеприпасов, позиция Лондона остается неизменной.

Накануне стало известно, что украинские войска могут использовать оружие, переданное Великобританией, для операций на территории России. Однако не ракеты большой дальности Storm Shadow.

Хотя ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне.

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