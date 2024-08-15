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ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

Руслана Заклинская
15 августа 2024, 17:34
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Британия разрешает ВСУ использовать танки, противотанковые ракеты и другое оборудование внутри России, но это разрешение не распространяется на Storm Shadow.
ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии
Британия разрешает ВСУ использовать оружие на территории России, но есть одно ограничение / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, armyinform.com.ua, Генштаб ВСУ

Украинские войска могут использовать оружие, переданное Великобританией, для операций на территории России. Однако ограничение на использование ракет большой дальности Storm Shadow остается в силе. Об этом заявил представитель Минобороны Великобритании, пишет Reuters.

"В процессе передачи (оружия - Главред) мы четко даем понять, что оборудование должно использоваться в соответствии с международным правом", - отметил представитель.

Британия позволяет ВСУ использовать британские танки, противотанковые ракеты и другое оборудование внутри России для защиты от вторжения, но это разрешение не распространяется на Storm Shadow. Эти ракеты можно применять только в пределах международно признанных границ Украины.

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С начала вторжения России в феврале 2022 года Великобритания пообещала Украине военную помощь на сумму 7,6 миллиарда фунтов стерлингов (9,77 миллиарда долларов США). Эта помощь включает 14 боевых танков, бронетехнику, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, средства электронной борьбы и артиллерию. Однако, как и другие западные страны, Великобритания отказывается разрешать использование оружия дальнего радиуса действия из-за риска эскалации войны.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP

Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением")

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несет боеголовку вместо суббоеголовки.

Характеристика:

  • Заявленная дальность полета ракеты составляет примерно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;
  • Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также детонатор с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;
  • Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла - 3 метра.

Ситуация в Курской области - использование британского оружия

Напомним, за сутки украинские военные продвинулись от 500 м до 1,5 км и продолжают ведение наступательных действий на Курщине. Всего на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и взяли под контроль 82 населенных пункта.

Также Великобритания отказала Украине в использовании ракет Storm Shadow для ударов по Курской области. Несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского, Лондон не уступает свою позицию.

Как сообщал Главред, ВСУ во время наступления в Курской области могли использовать британские танки Challenger 2. Британское Министерство обороны не комментирует детали операций, но подтвердило, что Украина имеет право использовать полученное вооружение для самообороны, в соответствии с Уставом ООН.

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