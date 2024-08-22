США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

В Пентагоне выясняют реальные цели Украины в проведении наступательной операции на территории Курской области. Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".
На вопрос о том, почему США до сих пор не предоставили оценку наступления Вооруженных Сил Украины на Курщине, Сингх отметила, что сейчас они получают больше информации о действиях украинцев в этом регионе.
"Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский - что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - добавила она.видео дня
Представительница Пентагона подтвердила, что США не меняли свою политику по использованию их оружия против целей на территории России. Она отметила, что эта политика позволяет Украине открывать огонь в ответ для самозащиты от российских атак, осуществляемых из приграничных регионов.
"Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", - отметила она.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Операция в Курской области - что известно о ходе боев на Курщине
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные активно продвигаются в Курской области. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, уже освобождено 1263 квадратных километра территории.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Кремль не будет объявлять дополнительную мобилизацию, а просто бросит в бой срочников для защиты Курской области, ведь это более дешевый вариант.
Кроме того, в боях в Курской области украинские подразделения на днях ликвидировали штаб спецназовцев "Ахмат" вместе с их командиром Зелимханом Батукаевым, известным под позывным "Шустрый", о чем сообщают в соцсетях.
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