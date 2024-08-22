США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

В США отметили, что будут продолжать работать с Украиной относительно стратегических целей наступления украинских войск на территории Курской области.

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США разрешили Украине применять американское оружие в Курской операции / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap, ua.depositphotos.com

В Пентагоне выясняют реальные цели Украины в проведении наступательной операции на территории Курской области. Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

На вопрос о том, почему США до сих пор не предоставили оценку наступления Вооруженных Сил Украины на Курщине, Сингх отметила, что сейчас они получают больше информации о действиях украинцев в этом регионе.

"Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский - что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - добавила она. видео дня

Представительница Пентагона подтвердила, что США не меняли свою политику по использованию их оружия против целей на территории России. Она отметила, что эта политика позволяет Украине открывать огонь в ответ для самозащиты от российских атак, осуществляемых из приграничных регионов.

"Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", - отметила она.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о ходе боев на Курщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные активно продвигаются в Курской области. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, уже освобождено 1263 квадратных километра территории.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Кремль не будет объявлять дополнительную мобилизацию, а просто бросит в бой срочников для защиты Курской области, ведь это более дешевый вариант.

Кроме того, в боях в Курской области украинские подразделения на днях ликвидировали штаб спецназовцев "Ахмат" вместе с их командиром Зелимханом Батукаевым, известным под позывным "Шустрый", о чем сообщают в соцсетях.

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