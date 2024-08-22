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ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на Курщине

Степан Гафтко
22 августа 2024, 22:06обновлено 22 августа, 23:13
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Украинские военные нанесли удар американскими бомбами GBU-39 по опорному пункту оккупантов в Курской области.
ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на Курщине
ВСУ нанесли удар американскими бомбами по россиянам / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Украинские Воздушные силы 22 августа нанесли мощный удар американскими бомбами GBU-39 по позициям россиян в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram.

"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", - написал Олещук, опубликовав соответствующее видео.

Благодаря такому удару ВСУ смогли уничтожить командный пункт россиян, который управлял дронами. Кроме того, было уничтожено подразделение радиоэлектронной борьбы, технику, вооружение и до 40 российских солдат.

видео дня
ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на Курщине
GBU-39/ Инфографика: Главред

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ в Курской области смогли ликвидировать тысячи российских военных и отправляют на фронт срочников.

Стало известно, что Путин срочно перебрасывает в Курскую область военных срочников, чтобы защитить территории от наступления ВСУ.

На днях в Курской области бойцы ВСУ ликвидировали командира спецподразделения "Ахмат" Зелимхана Батукаева.

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