ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на Курщине

Украинские Воздушные силы 22 августа нанесли мощный удар американскими бомбами GBU-39 по позициям россиян в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram.
"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", - написал Олещук, опубликовав соответствующее видео.
Благодаря такому удару ВСУ смогли уничтожить командный пункт россиян, который управлял дронами. Кроме того, было уничтожено подразделение радиоэлектронной борьбы, технику, вооружение и до 40 российских солдат.
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ в Курской области смогли ликвидировать тысячи российских военных и отправляют на фронт срочников.
Стало известно, что Путин срочно перебрасывает в Курскую область военных срочников, чтобы защитить территории от наступления ВСУ.
На днях в Курской области бойцы ВСУ ликвидировали командира спецподразделения "Ахмат" Зелимхана Батукаева.
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