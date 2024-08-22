Тысячи 'двухсотых': генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

В результате наступления ВСУ на Курском направлении Россия потеряла тысячи "элитных" и профессиональных военных.

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Бен Ходжес рассказал, сколько потеряла РФ на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Россия уже сейчас использует своих срочников для отражения атак ВСУ в Курской области, это свидетельствует о большой нехватке профессиональных военных кадров на фронте. Об этом заявил в комментарии CBC News бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Кажется, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил Ходжес.

По словам генерала, Россия не может не только найти замену профессиональным военным, но и не имеет возможности пополнять свои технические резервы и вооружения, которые были уничтожены или выведены из строя украинскими войсками.

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Ходжес подчеркнул, что по его мнению РФ не может никак повлиять на ход боев на Курщине и сам военный не видит никакого прогресса или изменения ситуации по этому вопросу со стороны россиян.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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Напомним, ранее стало известно, что Путин срочно перебрасывает в Курскую область военных срочников, чтобы защитить территории от наступления ВСУ.

На днях в Курской области бойцы ВСУ ликвидировали командира спецподразделения "Ахмат" Зелимхана Батукаева.

Стало известно, что военные из 225 ОШБ смогли за 2 дня боев на Курщине подорвать логистику врага и углубиться вглубь обороны РФ на 29 километров.

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