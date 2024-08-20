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Россияне снова заблудились: в Румынии нашли обломки вероятного беспилотника РФ

Степан Гафтко
20 августа 2024, 22:23
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Неподалеку от границы с Украиной в Румынии нашли обломки беспилотника, вероятно, он принадлежал россиянам.
Россияне снова заблудились: в Румынии нашли обломки вероятного беспилотника РФ
В Румынии упал российский беспилотник / коллаж: Главред, фото: Википедия, Пограничная служба Украины, УНИАН

Возле границы Украины на территории Румынии упал беспилотник, скорее всего он был российским. На место уже выехали соответствующие службы. Об этом сообщила пресс-службаМинистерства обороны Румынии.

Как отмечает румынская сторона, инцидент произошел недалеко от села Периправа в уезде Тулча, "который, как сообщалось, является возможным районом падения элементов беспилотника".

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"Следственная группа собрала доказательства с места происшествия для проведения экспертизы, согласно юридическим процедурам. Место происшествия расположено в болотистой местности, за пределами населенных пунктов, без повреждения элементов инфраструктуры", - рассказали в ведомстве.

Также в Министерстве обороны Румынии отметили, что они продолжают мониторить ситуацию с обстрелами украинской инфраструктуры и передавать информацию об этом западным союзникам. Румыния жестко осуждает военные действия россиян в Украине и часто помогает ВСУ.

Румыны называют атаки россиян по территории Украины такими "которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права".

Украинско-румынские отношения после вторжения России

Отношения Украины и Румынии после распада СССР отметились тяжбами в международном суде ООН с 2004-го по 2009 год по территориальному спору - делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны между соседями в Черном море.

С первых дней агрессии России против Украины в 2014 году Румыния осуждала действия Кремля и поддерживала территориальную целостность Украины. После начала полномасштабной войны Румыния одной из первых решительно осудила российскую агрессию и военные преступления россиян, а уже в марте 2022 года присоединилась к украинскому делу против РФ в Международном суде о совершении геноцида.

Президент Румынии Клаус Йоханнис был среди первых лидеров стран, посетивших Украину в начале войны 2022 года.

Чуть более чем через год визит в Румынию совершил президент Украины Владимир Зеленский. Румынская пресса назвала его приезд долгожданным и историческим, хотя и запоздалым. Тогда же лидеры обеих стран объявили о новом уровне отношений: стратегическое партнерство. Зеленский вспомнил тогда и о военной помощи, которую Украина получает от Румынии.

Международная поддержка Украины в войне - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что правительство Британии готовит расширение военной поддержки для Украины и планирует заключить "столетнее" соглашение по безопасности.

Также ранее политолог Александр Морозов заявил, что поддержка США будет усиливаться независимо от того, кто из кандидатов победит в предстоящих президентских выборах.

Напомним, политологи сообщили, что на посту президента США план Дональда Трампа может, неожиданно для Украины, предусматривать сценарий мира в Украине с позиции силы, в частности со снятием ограничений на вооружение.

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Румыния беспилотник война России и Украины
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