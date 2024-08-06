Поддержка Украины будет усиливаться, но есть три "но": политолог раскрыл детали

Санкции в отношении России будут усиливаться и в дальнейшем. Но одновременно будет и возникать вопрос, до какой степени их можно ужесточать.

https://glavred.info/world/podderzhka-ukrainy-budet-usilivatsya-no-est-tri-no-politolog-raskryl-detali-10586009.html Ссылка скопирована

Александр Морозов оценил, что будет с помощью Украине после выборов в США / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, facebook.com/amoro59, ОП

Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки будет усиливаться независимо от того, какая партия победит на выборах - Демократическая или Республиканская. Однако есть три фактора, который могут повлиять на этот процесс. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Александр Морозов.

По его словам, уже заложены институциональные механизмы для помощи Украине. Они будут работать независимо от того, кто в итоге окажется в Белом доме - демократы или республиканцы.

"Американское государство заложило долгосрочную помощь Украине примерно на 5-10 лет. Помощь не создаёт возможности для перелома в войне, но она обеспечит поддержку", - сказал Морозов.

При этом, хотя помощь Украине будет усиливаться, нужно реалистично смотреть на положение вещей.

"Для игроков глобальной политики, таких как США, Китай, Турция и Евросоюз (как объединения, так и отдельных стран), политика в отношении Киева будет зависеть от трёх фундаментальных факторов: демографии, ситуации на рынке нефти и политики санкций", - отметил политолог.

1. Демографический фактор. С этой точки зрения война России и Украины – это война большой страны и малой.

"В России неслучайно постоянно обсуждается мобилизация, которой пока нет и, возможно, вовсе не будет. Но реалистичное понимание того, какой масштаб страны, которая напала на Украину, будет ограничивать различные идеи относительно быстрой победы над РФ", - сказал он.

2. Ситуация на рынке нефти.

"Все хорошо понимают, что концепции обрушения рынка нефти очень слабые", - отметил Морозов.

3. Санкционная политика.

"Что касается санкций, то здесь проблема заключается в следующем: чем дальше развивается политика санкций, тем больше в самых разных политических кругах Европы и мира будет обсуждений того, в какой именно момент экономика превращается в инструмент глобального оружия. Ведь одно дело – санкции, которые вводятся для демонстрации неприятия чьей-либо политики, а другое – ограничения, разрастающиеся, к примеру, до отказа в страховании морских грузов, препятствующих любым трансакциям", - объяснил эксперт.

По мнению Морозова, санкции в отношении России будут усиливаться и в дальнейшем. Но одновременно будет и возникать вопрос, до какой степени их можно ужесточать. Мировые экономисты и политики начнут говорить, что разрушается глобальный свободный рынок.

"Я не говорю, что влияние на ситуацию всех трёх факторов – это правильно и так должно и быть. Но эти факторы будут обсуждаться, и это нужно учитывать", - резюмировал Морозов.

Смотрите видео - Интервью Александра Морозова Главреду:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Выборы в США - последние новости

2 августа в США состоялось голосование, во время которого демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис также официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".

Согласно последнему опросу CBS News, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред