Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада: в ISW объяснили замысел диктатора

РФ, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе, отметили в ISW.

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Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

То, что страна-агрессор Россия выразила готовность передать оружие йеменским хуситам, демонстрирует желание российского диктатора Владимира Путина заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Также это показывает зависимость РФ от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Россия планировала передать хуситам в Йемене ракеты и другую военную технику, но не передала их после дипломатического давления.

"Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе", - отмечают в ISW. видео дня

Согласно данным CNN со ссылкой на официальных лиц США и другие знакомые с вопросом источники, страна-агрессор Россия планировала доставить хуситам ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года. Но отмечается, что Кремль отказался от этого плана после дипломатических усилий США и Саудовской Аравии.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США выделили большой пакет помощи Украине. Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов. Источник издания The Times отметил, что шесть самолетов было поставлено в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ. Президент Украины упорно работает, чтобы получить от западных партнеров разрешение на использование предоставленного оружия так, как желает украинское войско.

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