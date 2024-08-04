Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада: в ISW объяснили замысел диктатора

То, что страна-агрессор Россия выразила готовность передать оружие йеменским хуситам, демонстрирует желание российского диктатора Владимира Путина заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Также это показывает зависимость РФ от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.
К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Россия планировала передать хуситам в Йемене ракеты и другую военную технику, но не передала их после дипломатического давления.
"Сообщенный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе", - отмечают в ISW.видео дня
Согласно данным CNN со ссылкой на официальных лиц США и другие знакомые с вопросом источники, страна-агрессор Россия планировала доставить хуситам ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года. Но отмечается, что Кремль отказался от этого плана после дипломатических усилий США и Саудовской Аравии.
Военная помощь Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что США выделили большой пакет помощи Украине. Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.
Также сообщалось, что Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов. Источник издания The Times отметил, что шесть самолетов было поставлено в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ. Президент Украины упорно работает, чтобы получить от западных партнеров разрешение на использование предоставленного оружия так, как желает украинское войско.
Читайте также:
- Россияне атаковали с дрона 12-летнего ребенка на Херсонщине: в ОВА шокировали подробностями
- Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Харькове и Миргороде - взрывы
- Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред