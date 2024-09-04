Рекордное количество техники: во время наступления на Покровск враг понес потери

Ежедневное уничтожение ВСУ большого количества военной техники и личного состава противника может остановить наступление врага на Покровск.

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За одни сутки враг потерял почти 200 единиц техники / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео 54 ОМБР

Продвижение оккупантов на Авдеевском направлении на около 40 километров в сторону Покровска обошлось оккупационным войскам РФ огромной ценой. Официальные источники сообщали о тысячах ликвидированных россиян и сотнях единиц уничтоженной техники.

Как сообщает Forbes, недавно противник пережил самые дорогие сутки за все время полномасштабного вторжения агрессора России в Украину. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских машин и тяжелого вооружения. В то время как потери Украины были гораздо меньшими: менее трех десятков.

"Если взглянуть на это в перспективе, то в среднем за примерно 920 дней своей широкомасштабной войны против Украины Россия теряла по 19 единиц тяжелого вооружения в сутки. Иначе говоря, однодневный рекорд россиян на этих выходных был почти в 10 раз больше среднего показателя потерь", - говорится в статье. видео дня

Проще говоря, постоянный штурм Покровска очень дорого обходится оккупантам и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени, считают в Conflict Intelligence Team.

Поэтому существует вероятность, что во время российского наступления на Покровск закончатся люди и транспортные средства. Тогда пройдет немало времени, прежде чем Россия сможет собрать ресурсы для второй попытки наступления.

По этой причине некоторые украинские наблюдатели оптимистично смотрят на ситуацию на Покровском направлении, несмотря на недавнее продвижение России к городу.

"Можно предположить, что к середине сентября враг дойдет до города, но захватить его не сможет", - прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий.

Если этот сценарий сбудется, после кровавых 11 месяцев провал армии РФ может наконец означать конец российского наступления, которое началось осенью прошлого года под Авдеевкой.

"Бои за Покровск могут стать кульминацией российского наступления в этом году, после чего линия фронта начнет стабилизироваться. Но эти оптимистичные прогнозы основываются на одном рискованном предположении: россияне не могут немедленно компенсировать свои потери. Но успеют ли украинские войска и техника спасти Покровск - непонятно.

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Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, в течение последних недель оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Хотя их источники подозревают, что у ВСУ есть определенный план, сами украинские военные говорят, что сейчас работают над сдерживанием врага на этом участке фронта всеми силами. Военный эксперт Иван Ступак считает, что бои за Покровск могут начаться уже очень скоро.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к юго-востоку от Покровска Донецкой области. Речь идет о юго-западной части Новогродовки.

Ранее сообщалось, что ситуация на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, приобрела критическое состояние. Однако, несмотря на тяжелые обстоятельства, наблюдаются элементы стабилизации благодаря переброске резервов Сил обороны.

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