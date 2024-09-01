ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

Александр Павлюк уточнил число виды уничтоженной военной техники и вооружения РФ.

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Стали известны потери россиян за август / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О потерях армии страны-агрессора РФ за август 2024 года рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

По его данным, ВСУ за месяц боев уничтожили 36 тысяч 810 солдат РФ. Об этом он написал в своем Telegram.

Вместе с тем российские оккупанты также потеряли 6383 единицы вооружения и военной техники.

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"В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава", – отметил украинский военачальник.

В то же время он уточнил число виды уничтоженной военной техники и вооружения РФ:

193 танка;

557 боевых бронированных машин;

1517 артиллерийских систем;

44 РСЗО;

33 средства ПВО;

2065 единиц автотехники;

278 единиц спецтехники.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Павлюк добавил, что украинские защитник также сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 беспилотников оперативно-тактического уровня (БпЛА ОТР) и 150 вражеских ракет.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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