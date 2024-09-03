Риск для соседней области: за считанные недели могут начаться бои за Покровск

Ситуация на Покровском направлении крайне сложная, первые бои и штурмы оккупантов на город могут начаться уже в ближайшее время.

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В случае захвата Покровска враг продвинется к границе с Днепропетровщиной / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скрин с DeepState

В течение последних недель оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Хотя их источники подозревают, что у ВСУ есть определенный план, сами украинские военные говорят, что сейчас работают над сдерживанием врага на этом участке фронта всеми силами.

Военный эксперт Иван Ступак в эфире Еспресо заявил, что сейчас предсказывать, сколько может продержаться город не стоит, однако бои за Покровск могут начаться уже очень скоро.

"Россияне находятся в более чем 10 км от Покровска. Впрочем, учитывая, что агломерация, то очень трудно сейчас точно определить расстояние, на котором они находятся от города. Лично я ожидаю, что в ближайшие недели начнутся бои за город Покровск. Вероятно, чуть позже россияне начнут активнее применять артиллерию и авиацию. Поскольку тот плацдарм, который есть сегодня, не позволяет им использовать фугасные авиационные бомбы и вертолеты", - добавил он. видео дня

Эксперт отметил, что в случае оккупации Покровска, возникнет большая угроза дня соседней области - Днепропетровской, продвижение врага к которой может создать немалые сложности.

Кто такой Иван Ступак? Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, россияне имеют огромное преимущество в живой силе на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то дальше пойдут на Славянск и Краматорск.

Ранее украинские военные отступили из населенного пункта Новогродовка в Покровском районе Донецкой области. Соответствующее решение пришлось принять для сохранения украинского личного состава.

Накануне Александр Мусиенко заявил, что битва за Покровск станет генеральной битвой для российских войск в рамках их наступательной кампании, которую они начали осенью 2023 года.

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