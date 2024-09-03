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Наступление на Покровск остановилось: полковник ВСУ назвал новые цели России

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 17:05
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Россияне сосредоточились на расширении флангов на Покровском направлении для увеличения ширины фронта и улучшения обеспечения подразделений, считает эксперт.
Наступление на Покровск остановилось: полковник ВСУ назвал новые цели России
Российское наступление на Покровск остановилось / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Российские оккупанты концентрируют силы и резервы для дальнейшего продвижения в направлении Покровска. Однако, по состоянию на сейчас Силы обороны Украины смогли остановить наступление врага на Покровск. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан

По его словам, российские оккупанты имеют несколько целей в наступательной операции в Донецкой области, ведь взятие Покровска является сложной задачей, а обойти его еще труднее из-за большой территории. Он считает, что в ближайшее время россияне не попытаются прорваться в этот город.

Свитан отмечает, что сейчас Россия сталкивается с другими проблемами: оккупанты продвинулись на глубину примерно 50 километров от Донецка, но Вооруженные Силы Украины остановили их за менее чем 10 километров до Покровска. Сейчас ширина фронта для врага является достаточно опасной.

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"Если вы не укрепляете фланги, то это лишь дело времени, когда по ним отработают. Попасть под перекрестный огонь очень легко. Ситуация усложнится, когда начнутся осенние дожди", - отметил полковник ВСУ в запасе.

Эксперт указывает на то, что наступление РФ может остановиться без возможности подтянуть технику и боеприпасы и постоянные удары с флангов. Поэтому россияне не пытаются продвигаться на Покровск, а сосредоточились на расширении левого фланга, оказывая давление на Карловку и Курахово, кроме того, боевые действия продолжаются в районе Угледара.

"Есть риски не для северной, а для южной группировки Украины: Курахово, Угледар. Именно для этих двух гарнизонов россияне сейчас создают серьезные проблемы", - подчеркнул Свитан.

Он резюмирует, что вероятно, Силы обороны Украины будут бороться за эти города, но потом ситуация может стабилизироваться из-за погодных условий - снег и дожди, которые усложнят движение техники. Итак, в ближайшие одну-две недели станет понятно, как будет развиваться ситуация.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последние недели оккупанты интенсивно продвигаются на Покровском направлении. Хотя российские источники подозревают, что ВСУ имеют определенный план, сами украинские военные сейчас сосредоточены на сдерживании врага на этом фасе фронта. Военный эксперт Иван Ступак отметил, что предсказывать, сколько город сможет продержаться, пока рано, но бои за Покровск могут начаться уже в ближайшее время.

Согласно отчету Института изучения войны от 2 сентября, Силы обороны Украины восстановили утраченные ранее позиции к юго-востоку от Покровска, в частности в юго-западной части Новогродовки. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты на Покровском направлении сейчас сосредотачивают удары возле Новогродовки.

Россияне имеют значительное преимущество в живой силе на этом направлении. Если им удастся захватить Покровск, они могут продолжить наступление на Славянск и Краматорск, сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в интервью The Times.

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