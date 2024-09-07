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Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

Андрей Ганчук
7 сентября 2024, 14:23
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Половина всех потерь российских оккупантов приходится на Покровский и Торецкий сектора, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Угледар, Маломуж
Россиян остановили на подступах к Покровску, но они переместили свои ресурсы к Угледару - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Главред

Силы обороны Украины остановили продвижение войск агрессора России на Покровском направлении и ликвидировали огромные силы оккупантов. Часть россиян переместилась на юг к Угледару, чтобы попытаться там создать определенные предпосылки для фланговых атак и окружения некоторых подразделений ВСУ. Об этом заявил бывший руководитель СВР, генерал армии Николай Маломуж.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что вражеские войска, которые понесли на Покровском и Торецком секторах большие потери, отчасти сконцентрировались на юге к Угледару.

Россияне хотят попробовать создать там предпосылки для фланговых атак и окружения отдельных подразделений ВСУ.

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"Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там… Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать. Знаем этот маневр. Бои сложные, но позиции стабилизировались", - подчеркнул Николай Маломуж.

Угледар Инфографика
Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Что известно о боях на Покровском направлении – главные новости:

За минувшие сутки, 6 сентября, враг больше всего атаковал на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генштабе. Также противник обстреливает украинские войска на границе с Черниговской и Сумской областями.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение войск РФ на Покровском направлении остановлено. В течение этих нескольких дней россияне там продвинуться не смогли.

Армия Украины восстановила позиции у Покровска, считают аналитики американского Института изучения войны. Кроме того, в Азове сказали, что бойцы вернули неопределенную часть Нью-Йорка. Впрочем, зафиксировано продвижение и у оккупантов – под Торецком.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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