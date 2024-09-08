Прогремело без воздушной тревоги: названа причина взрыва в Киеве

Взрыв в Киеве в воскресенье утром, 8 сентября, прогремевший без объявленной воздушной тревоги, не касается "прилета". Речь идет о взрыве техногенного происхождения, утверждают в КГГА.
Столичные власти подтвердили, что взрыв произошел на территории автотранспортного предприятия - в здании площадью 40 х 100 метров.
Происхождение взрыва - техногенное, взрыв газа.
В результате взрыва частично разрушено двухэтажное здание.
При этом в КГГА вслед за спасателями фактически опровергли ранее опубликованную информацию о третьем погибшем. Указывается, что "точно" известно о двух жертвах. Под завалами могут быть люди.
В комментарии СМИ представители спасательной службы, которая работает на месте инцидента, не берутся комментировать причины взрыва - это будут устанавливать правоохранители.
Однако в ГСЧС отметили, что взрыв произошел без дальнейшего возгорания - спасателей привлекли, чтобы разобрать завалы.
Взрыв в Киеве - главное
В воскресенье утром, 8 сентября, в Киеве прогремел мощный взрыв. В столице в то время не объявляли воздушную тревогу.
Позже стало известно, что взрыв бытового характера произошел на территории автомобильного автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева. СМИ утверждали, что взорвался, предположительно, газовый баллон.
ГСЧС работают на месте происшествия. Известно о двух погибших. В то же время столичные власти сообщали о третьей жертве.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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