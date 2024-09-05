Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

Враг атаковал столицу и области Украины в течение всей ночи, однако желаемого результата не получил.

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Разрушений и пострадавших в столице в результате атаки нет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны, скрин с видео

С вечера 4 сентября до утра следующего дня страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Как сообщили в КМВА, вражеские беспилотники летели с южного и восточного направлений.

Под угрозой российского удара находились почти все регионы, в том числе и столица. Тревога в Киеве была объявлена еще до полуночи и продолжалась более 9 часов. Все это время враг пытался атаковать город.

Дроны, предварительно, типа "Shahed", заходили на Киев преимущественно поодиночке, а не группами. Однако врагу не удалось ударить по столице - все беспилотники были обезврежены.

видео дня

"По данным оперативной сводки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений. Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Хотя опасность пока миновала, очередная вражеская атака вызвала в столице настоящий коллапс. Из-за затяжной тревоги к станциям метро образовались километровые очереди. Таким образом жители города после того, как угроза миновала, пытаются доехать на работу.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, что происходит в столице на станциях метро:

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Атаки агрессора России на Киев

Напомним, утром 5 сентября в Киеве и окрестностях города прогремели взрывы. Перед этим была объявлена тревога из-за угрозы вражеских дронов. В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО.

Накануне спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов предупредил, что Киев является приоритетной целью российских оккупантов, поэтому не исключены новые удары РФ по столице Украины.

Ранее стало известно, что главными целями массированной атаки на Киев 2 сентября, могли быть правительственные здания, в частности так называемый центр принятия решения, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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