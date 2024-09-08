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В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшие

Юрий Берендий
8 сентября 2024, 10:52
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В Киеве прогремел мощный взрыв на территории одного из автотранспортных предприятий города, под завалами могут оставаться люди, отметил Кличко.
В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшие
В результате взрыва частично разрушено двухэтажное здание - есть погибшие / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Киева

В воскресенье, 8 сентября, в Киеве произошел мощный взрыв. В сети появились фото и видео столба дыма в одном из районов города. Информацию о взрыве в Голосеевском районе Киева подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, взрыв произошел на территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе.

"Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - написал он в своем Телеграм-канале.

видео дня

Стоит отметить, что в момент взрыва в Киеве не был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Представитель ГСЧС Павел Петров в комментарии для 24 канала добавил, что сигнал о взрыве поступил в службу, и подразделения уже направляются на место инцидента. Причины взрыва пока не установлены.

Издание oboz.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах отмечает, что причиной взрыва мог стать газовый баллон.

  • Взрыв в Киеве 8 сентября
    Взрыв в Киеве 8 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Взрыв в Киеве 8 сентября
    Взрыв в Киеве 8 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Взрыв в Киеве 8 сентября
    Взрыв в Киеве 8 сентября Фото: ГСЧС Киева
  • Взрыв в Киеве 8 сентября
    Взрыв в Киеве 8 сентября Фото: ГСЧС Киева

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате взрыва двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично частично разрушено. Без пожара.

"Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.

Кроме того, в полиции Киевщины отметили, что правоохранители будут выяснять все детали взрыва в Голосеевском районе.

"Происшествие произошло сегодня около 10 часов утра в Голосеевском районе на территории автобусного парка. На место происшествия сразу выехали полицейские, спасатели и медики. Известно о двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются", - указывают правоохранители.

По состоянию на 11:10 в КГВА заявили о том, что спасателям удалось деблокировать тело еще одного погибшего.

"На эту минуту известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Сергей Попко.

Новости Киева - что известно о взрывах в столице

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждений об атаке российских ударных дронов. Киевская городская военная администрация подтвердила, что силы ПВО работали в столице.

Ранее, 3 сентября, в Киеве отмечалось ухудшение качества воздуха, вероятно, из-за пожаров в экосистемах. По данным администрации, в Броварском районе горели шесть очагов торфа на общей площади 3,74 га.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что целью массированного удара по Киеву 2 сентября могли быть правительственные здания, в том числе так называемый центр принятия решений. Он отметил, что Россия тщательно готовилась к этой атаке, пытаясь продемонстрировать возможный прорыв киевской ПВО.

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