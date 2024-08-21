"Конфликт может зайти в тупик": в Пентагоне назвали проблемы Украины и РФ

Россия выбрала стратегию истощения, однако не имеет достаточно сил для глубокого продвижения на украинскую территорию, подчеркнули в Пентагоне.

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В Пентагоне сказали, что Украина и РФ не способны масштабно наступать / коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Для проведения масштабных наступательных операций Украине и России не хватает необходимого количества военных ресурсов. В США считают, что обе стороны могут "вот-вот" зайти в "тупик". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Пентагона.

Так, по оценкам Пентагона, Украина продолжает испытывать нехватку боеприпасов, необходимых для противодействия российским атакам, даже после того, как Конгресс США разблокировал новую военную помощь для неё в апреле.

Отмечается, что украинские силы остаются боеспособными, однако они не смогут начать широкомасштабное контрнаступление. В США предполагают, что такая ситуация будет наблюдаться по крайней мере еще полгода.

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"Россия, со своей стороны, выбрала стратегию истощения, однако не имеет достаточно сил для глубокого продвижения на украинскую территорию. Это подтверждают слова бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который также прогнозирует, что "конфликт может зайти в тупик"", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отмечают успехи Украины в использовании предоставленных США ракетных систем ATACMS, которые попали в несколько ключевых российских военных объектов, в частности в Севастополе и Крыму.

"В ответ Россия пытается усилить противовоздушную оборону в регионе своей системой С-500, однако она не продемонстрировала полную боеспособность и значительных успехов, особенно на территории оккупированного полуострова", - подчеркивает издание.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские военные делают все необходимое для защиты Торецка.

Также известно, что россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте. Массового отвода войск противника, в частности на Юге, пока не зафиксировано.

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщала, что армия страны-агрессора РФ проводит перегруппировку и осуществляет подготовку к новым штурмам позиций Сил обороны в Харьковской области.

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