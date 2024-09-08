Оккупанты готовят еще один 'котел' для ВСУ: эксперт сказал, в чем опасность

Приоритетом должно быть сохранение личного состава, даже если это будет означать потерю нескольких сел, говорит эксперт.

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Оккупанты готовят еще один "котел" для ВСУ / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Российские оккупационные войска продолжат наступать на Востоке и сейчас их не остановить. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью в программе "Студия Запад".

"Что действительно важно, так это то, что мы со своей стороны должны поддерживать целостную линию обороны. Отнюдь нельзя допускать образования котлов, кстати, один из них сейчас формируется в районе Звездного. То есть должны быть очень осторожными и удерживать линию фронта как можно более прямой, ведь это позволяет нам задействовать меньше войск непосредственно на передовых позициях", - пояснил он.

По его словам, если линия искривляется большими участками, которые "движутся туда-сюда", это заставляет привлекать больше войск для противостояния врагу. Именно поэтому линию фронта надо держать максимально прямой.

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Эксперт подчеркнул, что приоритетом должно быть сохранение личного состава, даже если это будет означать потерю нескольких сел.

"Сейчас проблема на Востоке заключается в том, что мы не имеем долгосрочного видения, как сделать так, чтобы военные ориентировались на местности, которую они защищают. Войска лучше всего воюют тогда, когда они владеют конкретной территорией. Если взглянуть на прошлый год, когда конкретная бригада была ответственной за свой участок, она хорошо воевала и удерживала свои позиции. Однако, как только начать их перебрасывать, им приходится заново изучать местность. Поэтому стоит помнить, что тактика и местность неразделимы - тактика напрямую зависит от знания местности, и если солдаты с ней не ознакомлены, на значительный успех надеяться не стоит", - отмечает Грант.

Он также добавляет, что крайне важно оставлять подразделения там, где они есть - подкрепленные и укрепленные на текущих позициях, однако вместо этого мы "перемещаем их, туда-сюда, как лошадей на шахматной доске, и это нехорошо". Каждый раз военным приходится заново осваивать новую местность и адаптировать свою тактику, ведь воевать в поле - не то же самое, что в лесу.

"Необходимо сосредоточиться на установлении стабильности на Востоке, а это, безусловно, означает создание дивизионных штабов. Сейчас главные штабы находятся слишком далеко и не имеют должной связи с тем, что происходит на местах. Генералы в штабах корпусов просто не могут эффективно управлять боем, потому что они находятся слишком далеко - они не в курсе того, что реально происходит на поле боя", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Глен Грант? Глен Грант - подполковник (в отставке) Британской армии, военный эксперт (Великобритания). Служил в британской армии, работает экспертом по обороне и реформам в Украине для Украинского института будущего. Он также является старшим научным сотрудником Британского института государственного управления по вопросам инициативы по построению добропорядочности, противодействующей российскому влиянию.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины совершили успешную контратаку и смогли захватить позиции врага на Торецком направлении.

Также сообщалось, что украинские военные установили в Нью-Йорке Донецкой области сине-желтый флаг. Знамя взвилось на элеваторе в центре поселка.

Кроме того, командир батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й ОМБр Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских оккупантов на Купянском направлении. Ранее у врага были незначительные успехи, но движения уже нет.

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