Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку и смогли захватить позиции врага на Торецком направлении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные снимки, опубликованные 7 сентября, сообщили, что украинские силы недавно совершили контратаку на северо-западе Нью-Йорка и закрепились на позициях в этом районе.

Российский так называемый "военкор" заявил о продвижении российских войск в северо-западной части Нью-Йорка (южнее Торецка), но Институт изучения войны не нашел подтверждения этому.

В течение 6 и 7 сентября российские войска продолжали наступательные действия возле Торецка, к югу от него, а также в районах Нелиповки, Нью-Йорка и Сухой Балки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.