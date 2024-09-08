ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

Украинские военные смогли продвинуться в пределах населенного пункта Нью-Йорк и в западной части Новогродовки, неподалеку от Торецка Донецкой области.

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Украинские войска успешно контратаковали на Торецком направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку и смогли захватить позиции врага на Торецком направлении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

"Украинские силы недавно провели контратаку в северо-западной части Новогродовки (к югу от Торецка) на фоне продолжения российских наступательных операций под Торецком 7 сентября", - говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные снимки, опубликованные 7 сентября, сообщили, что украинские силы недавно совершили контратаку на северо-западе Нью-Йорка и закрепились на позициях в этом районе.

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Российский так называемый "военкор" заявил о продвижении российских войск в северо-западной части Нью-Йорка (южнее Торецка), но Институт изучения войны не нашел подтверждения этому.

В течение 6 и 7 сентября российские войска продолжали наступательные действия возле Торецка, к югу от него, а также в районах Нелиповки, Нью-Йорка и Сухой Балки.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что на подступах к Торецку продолжаются интенсивные штурмовые бои. Хотя Силы обороны смогли остановить противника вблизи города, враг продолжает попытки прорвать украинские позиции, и кое-где наши войска вынуждены отступать.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска восстановили некоторые ранее утраченные позиции под Покровском, хотя российские силы смогли продвинуться вблизи Торецка.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, но необходимо дождаться окончательной стабилизации, чтобы делать выводы.

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