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ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 18:33
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Силы обороны Украины контролируют Торецк в Донецкой области несмотря на активные попытки российских войск продвинуться на этом направлении, отметили в ОВА.
ВСУ
В Донецкой ОВА рассказали о ситуации в Торецке и Покровске / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские диверсионно-разведывательные группы заходят в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Диверсионно-разведывательные группы врага заходят в город Торецк, но наши Силы обороны их уничтожают и выбивают за пределы города", - сказал глава области.

Он сообщил, что в городе осталось около 1700 гражданских, но доставлять им гуманитарную помощь становится все сложнее.

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"Очень сложно, очень трудно завозить гуманитарную помощь, потому что враг простреливает все подъездные пути не только ствольной артиллерией, но и дронами", - заявил Филашкин.

Глава областной военной администрации также отметил, что в Покровске (Донецкая обл.) остается около 26 тысяч человек, среди которых 1076 детей.

"В районе Покровска наши Силы обороны оккупанта сдержали...", - сказал он.

Филашкин добавил, что более 90% учреждений, которые обслуживают население, сейчас закрыты. Однако семейные врачи, небольшие магазины, аптеки и банкоматы продолжают работать.

Что касается Мирнограда (Донецкая обл.), то, по его словам, почти все дети уже эвакуированы, и в городе осталось не более 50 детей.

ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Ситуация в Торецке - что известно о наступлении РФ на Донетчине

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что на подступах к Торецку продолжаются интенсивные штурмовые бои. Несмотря на то, что Силы обороны смогли остановить врага вблизи города, противник не прекращает попыток прорвать украинские позиции, и в некоторых местах украинские войска вынуждены были отступить.

Российские оккупанты ведут непрерывные наступательные действия на Торецком направлении с целью захвата Торецка в Донецкой области. Однако, соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что предположение об окружении Торецка является преувеличением.

Как сообщает Forbes, недавно Россия понесла наибольшие потери за одни сутки с начала полномасштабного вторжения. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 повреждённых, уничтоженных или брошенных российских машин и тяжёлого вооружения, тогда как потери Украины были значительно меньше - менее трёх десятков.

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