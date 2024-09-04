Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

Ограничения электроэнергии в Украине ослабят, но не полностью, сообщило "Укрэнерго".

https://glavred.info/ukraine/sveta-budet-znachitelno-bolshe-grafiki-otklyucheniy-elektroenergii-na-5-avgusta-10594259.html Ссылка скопирована

Когда будут выключать свет 5 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В четверг, 5 сентября, в Украине будут действовать в течение всех суток графики стабилизационных отключений света. Ограничения электроэнергии для украинцев существенно ослабят. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 5 сентября, во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что питание критической инфраструктуры ограничивать не будут. В то же время "Укрэнерго" отметило, что в объемах отключений возможны изменения. Актуальные графики отключений можно проверить на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях.

видео дня

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине вернули после массированной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 26 августа.

Также, по словам экспертов, прогнозы относительно электроснабжения в Украине на осень ухудшились. В сентябре все еще будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца их могут ослабить. Однако с началом отопительного сезона отключения могут вернуться из-за роста потребления электроэнергии.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Сейчас Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред