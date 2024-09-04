Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

В четверг, 5 сентября, в Украине будут действовать в течение всех суток графики стабилизационных отключений света. Ограничения электроэнергии для украинцев существенно ослабят. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Завтра, 5 сентября, во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что питание критической инфраструктуры ограничивать не будут. В то же время "Укрэнерго" отметило, что в объемах отключений возможны изменения. Актуальные графики отключений можно проверить на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине вернули после массированной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 26 августа.
Также, по словам экспертов, прогнозы относительно электроснабжения в Украине на осень ухудшились. В сентябре все еще будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца их могут ослабить. Однако с началом отопительного сезона отключения могут вернуться из-за роста потребления электроэнергии.
Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Сейчас Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов.
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