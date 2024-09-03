График отключения света на 4 сентября: ограничения будут более слабыми

В течение суток энергетики будут выключать свет по графикам для одной и двух очередей.

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График отключения света 4 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине в среду, 4 сентября, в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 00:00 до 5:00 и с 11:00 до 15:00. Выключать свет сразу для двух очередей будут в период с 5:00 до 11:00 и с 15:00 до 24:00.

"Внимание!" В объемах применения ограничений возможны изменения. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или на его страницах в соцсетях", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Глава Укрэнерго сказал, будут ли блэкауты зимой. По его словам, пока сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

Эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

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