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Более жесткие ограничения будут 5 часов: графики отключения света на 1 сентября

Руслана Заклинская
31 августа 2024, 19:28
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В течение пяти часов в Украине будут действовать сразу две очереди отключений электроэнергии, рассказали в "Укрэнерго".
Более жесткие ограничения будут 5 часов: графики отключения света на 1 сентября
Когда будут выключать свет 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.

По данным компании, в разные часы будут действовать различные обстяги отключений электроэнергии. В течение пяти часов энергетики будут применять сразу две очереди отключений:

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  • 00:00 - 17:00 - одна очередь;
  • 17:00 - 22:00 - две очереди;
  • 22:00 - 24:00 - одна очередь.

Также "Укрэнерго" отметило, что о детальных графиках для каждого региона Украины можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа

Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "Шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.

Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.

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