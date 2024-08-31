Более жесткие ограничения будут 5 часов: графики отключения света на 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.
По данным компании, в разные часы будут действовать различные обстяги отключений электроэнергии. В течение пяти часов энергетики будут применять сразу две очереди отключений:
- 00:00 - 17:00 - одна очередь;
- 17:00 - 22:00 - две очереди;
- 22:00 - 24:00 - одна очередь.
Также "Укрэнерго" отметило, что о детальных графиках для каждого региона Украины можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа
Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "Шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.
Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.
Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.
Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.
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