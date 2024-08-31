Более жесткие ограничения будут 5 часов: графики отключения света на 1 сентября

В течение пяти часов в Украине будут действовать сразу две очереди отключений электроэнергии, рассказали в "Укрэнерго".

https://glavred.info/ukraine/zhestkie-ogranicheniya-budut-deystvovat-5-chasov-grafiki-otklyucheniya-sveta-na-1-sentyabrya-10593203.html Ссылка скопирована

Когда будут выключать свет 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток", - подтвердили в ДТЭК.

По данным компании, в разные часы будут действовать различные обстяги отключений электроэнергии. В течение пяти часов энергетики будут применять сразу две очереди отключений:

видео дня

00:00 - 17:00 - одна очередь;

17:00 - 22:00 - две очереди;

22:00 - 24:00 - одна очередь.

Также "Укрэнерго" отметило, что о детальных графиках для каждого региона Украины можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - влияние атаки РФ 26 августа

Напомним, в понедельник, 26 августа, оккупанты массированно атаковали Украину. РФ применила более сотни ракет и столько же "Шахедов". Целью атаки врага была энергетическая инфраструктура Украины.

Вследствие вражеских обстрелов по всей стране ввели экстренные отключения света, также возникли проблемы с водоснабжением. Их зафиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за этого массированного обстрела в области вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабиться. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита электроэнергии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред