Свет будут выключать весь день: какими будут графики 2 сентября

В Украине 2 сентября будут выключать свет для 1 и 2 очередей одновременно.

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Графики отключения света на 2 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине в понедельник, 2 сентября, в течение всех суток будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 00:00 до 16:00 будут выключать свет для одной очереди. В период с 16:00 до 24:00 графики отключения будут действовать для двух очередей одновременно.

"Внимание!" В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

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