Будут ли блэкауты зимой: глава Укрэнерго сделал важный прогноз

Сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

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Удастся ли восстановить энергетику до зимы / коллаж: Главред, фото: flickr

Этой зимой украинцев ждет много испытаний. Однако гуманитарной катастрофы не будет. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает BBC.

По его словам, энергетики научились противодействовать тактике врага и блэкаутов удастся избежать.

"Думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута", - отметил Кудрицкий. видео дня

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

И поскольку, в компании всегда просчитывают худшие сценарии, Кудрицкий отметил, что при теплой, зимней погоде, как вот 2 - 3 градуса тепла - вполне возможно, что никаких отключений не будет.

В то же время при температуре минус 10 градусов мороза - энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно.

"Катастрофы, я уверен, мы не допустим. Мы гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 года с точки зрения транспортной сети "Укрэнерго", чем в 2022-2023 годах. Но о генерации, безусловно, надо позаботиться", - отмечает он.

Глава "Укрэнерго" также отметил, что следующей зимой добавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму - это импорт электроэнергии.

"Буквально несколько месяцев обновленный состав регулятора принял такие необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на нашем украинском рынке и позволить импорту заходить в страну", - пояснил он.

Однако, как подчеркнул Кудрицкий, импорт не заполняется на 100%, но зимой у Украины точно будет достаточно существенная поддержка от европейских стран.

Известные мировые случаи блэкаута / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 29 августа в Киеве и 15 областях энергетики увеличили ограничения потребления электроэнергии - с 7:00 до 22:00 будут действовать три очереди отключений.

Известно, что ситуация в энергосистеме остается сложной, энергетики уточняют последствия российского массированного удара по территории Украины.

Кроме того, украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме, поскольку она будет сложнее, чем предыдущая. Тем не менее страна активно готовится к вызовам в энергосистеме.

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