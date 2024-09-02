График отключения света на 3 сентября: в какие часы не будет электроэнергии

В разные часы суток свет будут выключать в объеме сразу для одной и двух очередей.

https://glavred.info/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-na-3-sentyabrya-v-kakie-chasy-ne-budet-elektroenergii-10593683.html Ссылка скопирована

График отключения света на 3 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине во вторник, 3 августа, будут в течение суток выключать свет с разными объемами ограничений. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения электроэнергии в объеме одной очереди будут действовать в период с 00:00 до 6:00 и с 9:00 до 16:00. Сразу две очереди будут выключать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 24:00.

"Внимание! В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее глава "Укрэнерго" сделал важный прогноз и сказал, будут ли блэкауты зимой. Сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды, отметил он.

Также сообщалось, что украинцам дали прогноз, как будут отключать свет осенью и зимой. Ситуация с энергетикой в Украине еще сильнее ухудшилась после последних обстрелов со стороны страны-агрессора России, рассказал эксперт Андриан Прокип.

Напомним, эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред