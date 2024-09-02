График отключения света на 3 сентября: в какие часы не будет электроэнергии

В Украине во вторник, 3 августа, будут в течение суток выключать свет с разными объемами ограничений. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения электроэнергии в объеме одной очереди будут действовать в период с 00:00 до 6:00 и с 9:00 до 16:00. Сразу две очереди будут выключать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 24:00.
"Внимание! В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее глава "Укрэнерго" сделал важный прогноз и сказал, будут ли блэкауты зимой. Сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды, отметил он.
Также сообщалось, что украинцам дали прогноз, как будут отключать свет осенью и зимой. Ситуация с энергетикой в Украине еще сильнее ухудшилась после последних обстрелов со стороны страны-агрессора России, рассказал эксперт Андриан Прокип.
Напомним, эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.
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