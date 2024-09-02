"Украинцам надо думать, как выжить зимой": ограничения света будут 3-4 года - Кошарная

Не стоит рассчитывать на оптимистический прогноз, а нужно готовиться к тому, как жить в осенне-зимний период в таких реалиях.

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Ограничения света будут 3-4 года, отмечает Кошарна/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ограничения использования электроэнергии и графики отключения света в Украине могут быть еще на протяжении 3-4 лет. Ведь нашему государству нужно построить маневровые мощности и иметь больше накопителей электроэнергии.

Такое мнение высказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью Главреду. Она отметила, что накопителей электроэнергии у нас сейчас не хватает.

"Все адекватные эксперты говорят, что ситуация с ограничениями и графиками может длиться до трех-четырех лет. Потому что надо построить маневровые мощности, накопителей электроэнергии. Когда были льготные условия для развития солнечной и ветровой энергетики, у нас получился перекос в солнечную, и не было обязательств для строительства накопителей. В большинстве стран подавляющее большинство возобновляемых источников электроэнергии - ветровые, тогда как в Украине солнечных электростанций около 70 процентов, а большая часть ветровых электростанций осталась на оккупированной территории Херсонщины", - сказала она. видео дня

По словам Кошарной, сейчас, когда "Укрэнерго" рассчитывает устойчивость энергосистемы, там учитывают, что нам необходимо определенное количество накапливающих гигаватт для маневрирования на пиках потребления.

"Поэтому я не могу предоставить ни одного оптимистического прогноза, и украинцам надо думать о том, как выжить в ближайший осенне-зимний период. Я надеюсь на украинский бизнес, который сам себя обеспечит, из-за чего объединенной энергосистеме будет легче, ведь он может поставлять остатки электроэнергии. Но это тоже непростая техническая задача для системного оператора "Укрэнерго", а именно в том, как это регулировать, диспетчеризировать и т.д.", - отметила эксперт.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее глава "Укрэнерго" сделал важный прогноз и сказал, будут ли блэкауты зимой. Сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды, отметил он.

Также сообщалось, что украинцам дали прогноз, как будут отключать свет осенью и зимой. Ситуация с энергетикой в Украине еще сильнее ухудшилась после последних обстрелов со стороны страны-агрессора России, рассказал эксперт Андриан Прокип.

Напомним, эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарна.

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