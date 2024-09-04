Могут помочь вытеснить врага: Зеленский признался, от кого зависит победа

Четыре государства мира могут кардинально изменить ситуацию и сохранить сотни украинских жизней.

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Разрешение на удары по территории России может изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ, скрин с видео

Разрешение на использование дальнобойного оружия по важным стратегическим военным объектам на территории страны-агрессора России может помочь вытеснить вражеские войска из Украины и защитить гражданское население.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом. По его словам, такое разрешение должны предоставить четыре страны мира.

"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", - подчеркнул президент. видео дня

Зеленский отметил, что именно США, Великобритания, Франция и Германия пока не позволяют ВСУ применять вооружение для ударов по территории агрессора, хотя эти страны уже предоставляют, или могут предоставить необходимое оружие для вытеснения врага.

Президент добавил, что не менее важным является применение дальнобойного оружия по территории России для сохранения жизней гражданских украинцев в Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре и других городах страны.

Предоставление Украине разрешения на удары по территории России

Напомним, что аналитики Института изучения войны заявили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий. В России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США предоставили Украине. Однако ВСУ вынуждены ждать разрешения на применение этих ракет.

Известно также, что Соединенные Штаты Америки уже более месяца якобы не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

Ранее стало известно, что несмотря на запрос Украины к ряду партнеров о разрешении на удары по территории страны-агрессора России западным вооружением, решение все еще не принято. Сейчас продолжаются переговоры с западными странами, однако, когда Украина сможет рассчитывать на такое согласование, сказать сложно.

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