Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

Разрешение на использование западного дальнобойного вооружения на территории России для Украины является необходимостью, однако партнеры не спешат давать "зеленый свет".

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Решение Запада по разрешению на удары по РФ затягивается не спроста / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, Офис президента Украины

Несмотря на запрос Украины к ряду партнеров относительно разрешения на удары по территории страны-агрессора России западным вооружением, решение все еще не принято. Сейчас продолжаются переговоры с западными странами, однако, когда Украина сможет рассчитывать на такое согласование, сказать сложно.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, заявления о поддержке размещения оружия на территории России были сделаны не добровольно.

"Это просто констатация факта, что Украина использует западное вооружение в такой операции. А куда деваться, ведь приказ отозвать украинские войска с территории России был бы поражением Запада. А вот использование дальнобойного оружия - это предварительное условие", - утверждает он. видео дня

Нарушать условия, на которых партнеры предоставляют вооружение Украина не может. Ведь если это сделать, западные страны больше не будут поставлять украинским военным такую технику, как F-16, ракеты и прочее.

"С точки зрения здравого смысла эта позиция никак не оправдана. Очень часто ее сравнивают с боем двух боксеров, один из которых бьется двумя руками, а у второго одна рука связана со спиной. Можно привести и другие ассоциации, но это свидетельствует о том, что стороны конфликта ставятся в неравные условия. Когда одна страна может наносить удары по всей территории, а другая - на дальность не более чем оперативное построение войск России", - добавил Сунгуровский.

Он отметил, что партнеры в Великобритании недавно подтвердили отказ от использования их дальнобойного оружия на территории агрессора РФ. Это, по словам директора военных программ, еще раз говорит о том, что расширение аспектов вопросов, рассматриваемых в рамках коалиции Рамштайн, стоит "в полный рост".

Сунгуровский считает, что сейчас, скорее всего, большинство ждет результатов президентский выборов в США. Ведь угроза потери Штатов передовой роли, если победит Трамп, реализации изоляционной политики и отказа от поддержки партнеров сейчас достаточно высока.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Обсуждение разрешения для Украины на удары по территории РФ

Недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос относительно ударов непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым.

Ранее стало известно, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар.

Напомним, что правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области. Несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование этих боеприпасов, позиция Лондона остается неизменной.

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