УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

Анна Косик
20 августа 2024, 05:03
551
Разрешение на использование западного дальнобойного вооружения на территории России для Украины является необходимостью, однако партнеры не спешат давать "зеленый свет".
G7, ракета
Решение Запада по разрешению на удары по РФ затягивается не спроста / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, Офис президента Украины

Несмотря на запрос Украины к ряду партнеров относительно разрешения на удары по территории страны-агрессора России западным вооружением, решение все еще не принято. Сейчас продолжаются переговоры с западными странами, однако, когда Украина сможет рассчитывать на такое согласование, сказать сложно.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, заявления о поддержке размещения оружия на территории России были сделаны не добровольно.

"Это просто констатация факта, что Украина использует западное вооружение в такой операции. А куда деваться, ведь приказ отозвать украинские войска с территории России был бы поражением Запада. А вот использование дальнобойного оружия - это предварительное условие", - утверждает он.

видео дня

Нарушать условия, на которых партнеры предоставляют вооружение Украина не может. Ведь если это сделать, западные страны больше не будут поставлять украинским военным такую технику, как F-16, ракеты и прочее.

"С точки зрения здравого смысла эта позиция никак не оправдана. Очень часто ее сравнивают с боем двух боксеров, один из которых бьется двумя руками, а у второго одна рука связана со спиной. Можно привести и другие ассоциации, но это свидетельствует о том, что стороны конфликта ставятся в неравные условия. Когда одна страна может наносить удары по всей территории, а другая - на дальность не более чем оперативное построение войск России", - добавил Сунгуровский.

Он отметил, что партнеры в Великобритании недавно подтвердили отказ от использования их дальнобойного оружия на территории агрессора РФ. Это, по словам директора военных программ, еще раз говорит о том, что расширение аспектов вопросов, рассматриваемых в рамках коалиции Рамштайн, стоит "в полный рост".

Сунгуровский считает, что сейчас, скорее всего, большинство ждет результатов президентский выборов в США. Ведь угроза потери Штатов передовой роли, если победит Трамп, реализации изоляционной политики и отказа от поддержки партнеров сейчас достаточно высока.

Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Обсуждение разрешения для Украины на удары по территории РФ

Недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос относительно ударов непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым.

Ранее стало известно, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар.

Напомним, что правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области. Несмотря на усилия президента Владимира Зеленского снять ограничения на использование этих боеприпасов, позиция Лондона остается неизменной.

Читайте также новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Сунгуровский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

06:28 Украина
Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

03:15 Украина
Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

01:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания 12430

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times 12159

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны 6125

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Игра в кошки-мышки с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост 4776

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

Последние новости

06:28

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

06:10

В России объявился новый "вице-президент"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

05:03

Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

04:30

Сколько нужно пить воды в день: эксперт назвал главное правило

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
03:45

Ксения Мишина раскрыла идеальные отношения и прокомментировала замужество

03:15

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

02:31

Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ

02:29

Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

Реклама
01:47

Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

01:34

ВСУ могут пойти к АЭС: неожиданный прогноз наступления в Курской области

01:29

Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база

00:36

Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

00:35

"Человек с неуравновешенной психикой": известный шоумен высказался про Узелкова

19 августа, понедельник
23:50

Ноль боев за последние дни: Лиховий о ситуации на определенных участках фронта

23:45

Бывший "авиатор" Игорь Воевуцкий получил экстремальную военную специальность

23:36

В областях раздаются взрывы: Украина под атакой "Шахедов"

22:59

Удивительное редкое явление: над Украиной взошла Голубая СуперлунаФото

22:58

Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию - президент Чехии Петр Павел

22:51

Эксперт оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск"

Реклама
22:30

Тина Кароль прокомментировала любовь к девушкам: "Я могу"

22:27

Как охладить кошку в жару: почему высокие температуры опасны для питомцев

22:16

Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина: какие шаги уничтожат режим

22:12

"Лучший человек и гордость": Ярослава Магучих впечатлила помощью для ВСУ

22:06

Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода

21:39

Пока август продолжается: топ-3 стильных идей летнего педикюра

21:37

У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз

21:08

Лавров пожаловался на "ультиматум" Украины и сделал заявление о переговорах

20:58

Экономическое бронирование от мобилизации: в ВР рассказали о трех вариантах

20:45

Операции под Курском не было бы, если бы Запад сделал для Украины одну вещь: заявление Зеленского

20:33

ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области - ЗеленскийВидео

20:12

Кожа будет сиять: массаж лица огурцом стал новым трендом в ТикТоке

19:57

Ведущая 1+1 Наталья Островская засветила мужа на редком свадебном фото

19:53

Деньги режима Путина и помощь ВСУ: в ФРГ поставили точку в вопросе поддержки Киева

19:49

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

19:10

Сколько оккупантов РФ перебросила в Курскую областьмнение

19:09

Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштабе показали мощное видеоВидео

19:02

Адмирал ВМС США: есть одна менее очевидная цель для удара ВСУ в Крыму

19:02

Озонотерапия для красоты волос: эксперт "разнесла" популярную процедуру

18:29

Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

Реклама
18:17

iPhone аж на пятом месте: появился рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами

18:17

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

17:57

Идут быстро: ВСУ еще расширили плацдарм в Курской области, как удалось

17:42

"Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловуют бойцов ВСУ под КурскомВидео

17:34

Музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался его фаном

17:21

Премьер Индии везет в Киев послание Зеленскому от Путина – Bloomberg

17:13

Материнская молитва самая сильная: как защитить ребенка от опасности

17:12

NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы

16:57

Ворвутся жесткие неприятности: что нельзя обрезать 20 августа - приметы

16:55

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять