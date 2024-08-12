Зеленский рассказал, когда ждет разрешения от партнеров бить вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Умерова план, который позволил бы би бить вглубь РФ.

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Зеленский надеется, что западные партнеры позволят бить по РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Во время следующего заседания Ставки главнокомандующего Владимир Зеленский ожидает от министра обороны Рустема Умерова план, как получить "добро" от западных партнеров на использование дальнобойного оружия по военным объектам в глубине территории России. Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения.

"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские, дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины - нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что это поможет украинцам защитить себя и спасти миллионы жизней, а также приблизить справедливое завершение войны.

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Зеленский сказал, что "вполне справедливым" является уничтожение террористов на территории страны-агрессора и в местах, откуда они наносят удары по Украине.

"Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности", - отметил глава государства.

Недавно сенатор США Линдси Грэм заявил, что наступление Украины на Курскую область было фантастическим и очень смелым, поэтому Соединенные Штаты должны принимать более гибкие решения по использованию дальнобойного оружия по военным объектам врага.

Кроме того, в общении с журналистами Грэм заявил, что Украина имеет право так бить западным оружием по России, чтобы оккупанты поняли и осознали, что происходит.

"Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно позволить действовать на максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Следовательно, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину", - сказал Грэм.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары Украины по России и оккупированным территориям - последние новости

Напомним, в ночь на 12 августа атаке дронами подвергся аэродром "Чкаловский", который находится в подмосковном Щелково.

Военный эксперт Мусиенко считает, что Америка на фоне боев в Курской области близка к тому, чтобы предоставить Украине право бить своим оружием вглубь территории РФ.

Ранее стало известно, что Германия дала право применять свою технику и оружие для Украины по своему усмотрению, даже на территории России.

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