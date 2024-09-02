Удары западным оружием по территории РФ: неожиданный прогноз генерала-разведчика

Западное вооружение особенно пригодится на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях, убежден Николай Маломуж.

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США сдерживаются относительно предоставления разрешения Украине бить вглубь российской территории из-за угрозы ядерной эскалации со стороны Кремля, заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, даже до сотни дальнобойных ракет ATACMS вместе с несколькими десятками истребителей F-16 могут создать мощный ударный кулак на всех приоритетных направлениях фронта.

Такое количество вооружения, по мнению эксперта, позволит Украине ликвидировать ресурсы врага, его средние и дальние тылы, ударить по фронтовым позициям, а после разворачивать наступательные операции.

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Он убежден, что это вооружение особенно пригодится на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях, где идут тяжелые бои, однако Украине приходится считаться с позицией партнеров о том, что ВСУ должны действовать ограниченными ресурсами, а удары могут наносить на объектах, которые определены совместно с Вашингтоном.

"Поэтому Украине придется проводить тяжелую работу по получению соответствующего количества вооружения и техники, и еще ни одна украинская делегация для этого отправится в США. Кроме того, должны работать по линии разведки, Министерства обороны, МИДа, а также с различными группами влияния в США и политиками", – пояснил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Вместе с тем он указал на то, что страна-агрессор РФ наносит удары ракетами и дронами по гражданским объектам, а именно – по больницам, жилым зданиям, торговым центрам, объектам инфраструктуры, поэтому западные партнеры должны признать такие атаки актами массового терроризма.

"Поэтому западные страны должны противодействовать этому всеми средствами. Совместно с Украиной им нужно определить объекты, причастные к осуществлению актов терроризма, и в рамках международного права по ним должны быть нанесены удары, средствами и оружием, которые передадут нашей стране. В ближайшие недели Украина должна достичь договоренностей о том, что ряд российских объектов будет под прицелом ракет и дронов производства США, Великобритании и Франции", – добавил Маломуж.

Ранее сообщалось, что Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием. Новое вооружение даст эффективный "ответ" на волну российских бомбардировок Украины.

Как сообщалось ранее, еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ. Дания разрешила ВСУ бить своим оружием по территории России в Курской области.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

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