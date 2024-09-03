Дроны ударили по российской Твери: в РФ скулят, что под ударом оказался аэродром

В стране-агрессоре России пожаловались на очередную атаку в ночь на вторник, 3 сентября. Взрывы гремели в Твери, там работали силы ПВО.
Об этом сообщается в пабликах и в российских СМИ. Очевидцы отмечают, что целью удара был военный аэродром Мигалово.
"Дроны атаковали Тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром. Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалово (микрорайон в Пролетарском районе Твери, - ред.)", - отмечает издание ASTRA.видео дня
Аэродром атаковали несколько беспилотников, пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
"Тверь под атакой БПЛА. Цель дронов - аэропорт. Работает ПВО... В Твери несколько дронов атаковали военный аэродром Мигалово", - говорится в сообщении.
На видео, которые были сняты очевидцами, слышны выстрелы и видны вспышки - российские военные пытались сбить беспилотники.
Смотрите видео ударов дронами по Твери:
Взрывы в России - последние новости
Ранее сообщалось, что появились новые детали массированного удара по России, во время которого по РФ летело более 150 дронов. В России пожаловались на атаку 158 дронов сразу по нескольким регионам и на масштабный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
1 сентября сообщалось, что после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды. После массированного удара России по Харькову в воскресенье, 1 сентября, в Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы. Российские СМИ писали о пострадавших. Сообщалось о прилетах по городской инфраструктуре и жилой застройке.
Напомним, после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывы. Силы и средства противовоздушной обороны работали как в Белгороде, так и в районе, заявил губернатор Белгородской области.
Читайте также:
- ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска - ISW
- РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации
- РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред