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Дроны ударили по российской Твери: в РФ скулят, что под ударом оказался аэродром

Алёна Воронина
3 сентября 2024, 09:22
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Аэродром, вероятно, атаковали несколько беспилотников. Гремели взрывы и были видны вспышки, когда российские военные пытались сбить дроны.
Удары дронами по Твери
Дроны ударили по российской Твери/ коллаж: Главред, фото: скрин

В стране-агрессоре России пожаловались на очередную атаку в ночь на вторник, 3 сентября. Взрывы гремели в Твери, там работали силы ПВО.

Об этом сообщается в пабликах и в российских СМИ. Очевидцы отмечают, что целью удара был военный аэродром Мигалово.

"Дроны атаковали Тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром. Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалово (микрорайон в Пролетарском районе Твери, - ред.)", - отмечает издание ASTRA.

видео дня

Аэродром атаковали несколько беспилотников, пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Тверь под атакой БПЛА. Цель дронов - аэропорт. Работает ПВО... В Твери несколько дронов атаковали военный аэродром Мигалово", - говорится в сообщении.

На видео, которые были сняты очевидцами, слышны выстрелы и видны вспышки - российские военные пытались сбить беспилотники.

Удары дронами по Твери
Удары дронами по Твери/ скрин

Смотрите видео ударов дронами по Твери:

Взрывы в России - последние новости

Ранее сообщалось, что появились новые детали массированного удара по России, во время которого по РФ летело более 150 дронов. В России пожаловались на атаку 158 дронов сразу по нескольким регионам и на масштабный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

1 сентября сообщалось, что после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды. После массированного удара России по Харькову в воскресенье, 1 сентября, в Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы. Российские СМИ писали о пострадавших. Сообщалось о прилетах по городской инфраструктуре и жилой застройке.

Напомним, после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывы. Силы и средства противовоздушной обороны работали как в Белгороде, так и в районе, заявил губернатор Белгородской области.

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