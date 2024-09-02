Пылают дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывы

Силы и средства противовоздушной обороны работали как в Белгороде, так и в районе, заявил губернатор Белгородской области.

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В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, телеграм-канал губернатора Белгородской области

Утром 2 сентября в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. В нескольких районах города возникли пожары, есть значительные разрушения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные паблики.

Российский губернатор заявил, что силы ПВО работали как в самом Белгороде, так и в районе.

"В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля", - сказал Гладков.

видео дня

В населенном пункте Дубовое, по словам Гладкова, загорелись два жилых дома и четыре автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы РФ, которые пытаются локализовать последствия взрывов.

Традиционно Россия обвиняет Украину в обстреле. Однако известно, что из Белгородской области россияне регулярно атакуют Украину, в частности, 30 августа они нанесли удар авиабомбами по Харьковщине.

В Сети уже появились видео и фотографии из Белгорода, которые демонстрируют масштабы разрушений в стране-агрессоре РФ:

Что известно о Белгородской области? Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

Взрывы в Белгороде - последние новости

Напомним, после массированного удара России по Харькову 1 сентября, в Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы. Российские СМИ сообщали о пострадавших и повреждениях городской инфраструктуры.

Также 30 августа в Белгороде прогремели сильные взрывы, о чем сообщили местные жители. Власти города заявили, что система ПВО сбила несколько воздушных целей, однако снаряд попал в автомобиль.

Как сообщал Главред, 25 июня ВСУ провели массированную атаку дронами по Белгородской области. Тогда губернатор региона Гладков заявил, что их силы ПВО якобы сбили 29 ударных БпЛА.

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