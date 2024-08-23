Прозвучали мощные взрывы: в Мариуполе зафиксировали прилеты по российской ПВО

Во временно оккупированном Мариуполе прогремело 7 мощных взрывов.

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В Мариуполе были слышны взрывы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

Советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко заявил о неспокойной ситуации у оккупантов в Мариуполе. Там раздавалось много мощных взрывов.

"Прилеты 13:07. Не менее семи взрывов. Вот так праздник!" Предварительно поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш. Россияне будут пробовать разгонять про ПВО. Врут. ПВО не работало. Факты прилетов подтверждают с места несколько источников одновременно", - сообщил он в своем Telegram.

Андрющенко также сообщил, что все детали будут известны позже.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы в Мариуполе - что известно

Напомним, что в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения. Андрющенко не исключает, что целью атаки были НПЗ на территории РФ.

В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ. Российские пропагандистские паблики наперебой начали оправдываться и убеждать, что в Мариуполе горит поле. Однако Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.

В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ. 4 августа стало известно о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов. Андрющенко сообщил, что пожар наблюдал весь город.

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