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РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации

Анна Ярославская
3 сентября 2024, 07:25
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В результате российской атаки погибла также 38-летняя женщина. 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения.
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Обстрел Запорожья
В результате обстрела Запорожья два человека погибли, еще двое - ранены / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Поздно вечером 2 сентября российская оккупационная армия обстреляла город Запорожье. В результате два человека погибли, еще двое - ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрел города страна-агрессор РФ устроила около 23:00.

"8-летний мальчик и 38-летняя женщина погибли, 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения в результате российской атаки по Запорожью", - написал Федоров.

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Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации.

В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

В целом, в течение суток оккупанты 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ ударили ракетой по Запорожью. Враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке.

198 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку.

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Три обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку.

100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки.

Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Атаки РФ на украинские города - последние новости

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения.

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Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

В результате российского ракетного удара по Сумам вечером 1 сентября ранения получили тринадцать человек, в том числе четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

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