Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

Погода в Украине 5 сентября будет комфортной и почти без жары. Во многих областях будут дожди с грозами и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в течение дня в Украине будет тепло, а ночью - свежо. Температура воздуха повысится до +30 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 5 сентября
В Украине 5 сентября будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в большинстве центральных, южных областей и в Крыму. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с. В южных областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +16
По данным meteoprog, 5 сентября в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +22...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов.
Погода 5 сентября в Киеве
В Киеве 5 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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