УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2024, 19:33обновлено 3 сентября, 20:09
1541
Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха в Украине изменится на более комфортную.
погода
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 4 сентября будет комфортной и почти без жары. Во многих областях будут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что жаркая температура погоды будет лишь на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе страны. Во второй половине дня осадки могут дойти до Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей. В этот период в Украине продолжается первое "бабье лето".

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

видео дня
погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото: ventusky

Погода 4 сентября

В Украине 4 сентября будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в центральных, южных областях и в Крыму. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°; днем 23-28°, на Закарпатье до 32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 4 сентября в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +18...+26 градусов.

погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото: meteoprog

Погода 4 сентября в Киеве

В Киеве 4 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 23-28°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

ВСУ будут бессрочно удерживать районы Курской области: Зеленский раскрыл подробности

ВСУ будут бессрочно удерживать районы Курской области: Зеленский раскрыл подробности

20:21 Украина
В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

19:33 Синоптик
"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

19:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пьянка с детьми : россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой 10494

"Пьянка с детьми": россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке 7483

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке

Когда и как пересаживать розы: садоводы поделились секретами на вес золота 3161

Когда и как пересаживать розы: садоводы поделились секретами на вес золота

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру 2613

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

Последние новости

21:13

В одну из больниц во Львове пришла посылка с минами: пациентов эвакуировали

20:56

Украина вошла в десятку на Паралимпиаде 2024: медальный зачет

20:32

Как навсегда избавиться от неприятного запаха в микроволновке: действенные способы

20:21

ВСУ будут бессрочно удерживать районы Курской области: Зеленский раскрыл подробности

20:16

На кону путь в ЕС: в Польше резко призвали решить один из вопросов по Волыни

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атакеСмертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке
19:37

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

19:34

Норвегия усиливает защиту Украины с неба: правительство выделяет новую помощь

19:33

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

19:30

"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

Реклама
19:14

Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по ПолтавеВидео

19:10

Никто никуда не идёт: почему Беларусь не вступит в войнумнение

19:08

В ряде областей введены экстренные отключения света: какие причины

19:03

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

18:53

Опасность дурного глаза: почему нельзя фотографировать спящих детей

18:39

Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск

18:17

Не узнал никто: что случилось со звездой сериала "Сваты" - детали

18:16

"Не орех": Сеть поразило неожиданное открытие о кокосе

18:11

Трагедия в Полтаве: из-за действий РФ спасатели не могли сразу помочь людям - Каплин

18:06

График отключения света на 4 сентября: ограничения будут более слабыми

17:47

Зависимые от нефти: в Монголии оправдались, почему не арестовали Путина

Реклама
17:42

Иранскую "баллистику" будет труднее сбивать: эксперт назвал главную проблему

17:30

Массовые отставки в правительстве: 3 министра подали заявления об увольнении - что известно

17:22

Зеленые помидоры созреют быстрее: опытный садовод раскрыл секрет

17:20

В Полтаве возросло количество погибших, более 200 раненых: Зеленская назвала потери

17:08

Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot: ВСУ получат помощь

17:05

Наступление на Покровск остановилось: полковник ВСУ назвал новые цели России

17:00

Коварный удар баллистикой: Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву

16:40

Как быстро вывести блохи у кота и собаки: 5 вариантов и 1 ошибка, которая может убить животное

16:39

Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды - что говорят опытные повара

16:26

Суд обязал ГБР открыть дело против адвоката Порошенко

16:24

Как избавиться от соляных следов на обуви: химик назвал самый эффективный способВидео

16:22

Риск для соседней области: за считанные недели могут начаться бои за Покровск

16:22

Под Покровск необходимо перебросить спецподразделения: Романенко заявил о тяжелой ситуации

16:15

Изменит ход войны: США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты - Reuters

15:50

Ядерные провокации на Курской АЭС: Кошарная рассказала о вероятных планах врага

15:44

Только настоящие киноманы могут угадать фильмы по эмодзи

15:38

Мокрая девочка: Ступка-старший удивил откровенным фото с молодой женщиной в воде

15:19

Мобилизация с 18 до 25 лет: Рада проголосовала за законопроект

14:54

Пятна исчезнут моментально: как почистить засаленный воротник куртки

14:47

Борется за жизнь: путинистке Долиной угрожают убийством из-за квартиры

Реклама
14:30

Надо найти 4 котов среди тигров: только самым сообразительным удастся разгадать загадку

14:24

Десятки погибших, сотни раненых: РФ ударила по учебному заведению и больнице в ПолтавеВидео

14:13

Попал в реанимацию: в Мариуполе совершили покушение на чиновника-коллаборанта

13:52

Гордона хотели убить: среди задержанных - экс-нардеп времен ЯнуковичаФото

13:32

Московский НПЗ остановил половину своих мощностей после атаки ВСУ

13:18

Гороскоп на завтра 4 сентября: Близнецам - неожиданный доход, Ракам - ответственность

13:10

Россия применила новую ракету по Киеву: в Defence Express заявили об опасности для людей

12:58

Серьезная угроза: певица Камалия попала в больницу с дочерью - что случилось

12:45

Графики отключений изменили: в Укрэнерго сказали, кто и когда сегодня будет без света

12:40

Красные линии перечеркнуты, Украина может предложить РФ "жест доброй воли" - политолог

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять