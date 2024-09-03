Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск

Оккупанты сосредоточили внимание на Востоке - штурмуют Часов Яр, пытаются зайти в Торецк.

https://glavred.info/ukraine/ponad-100-atak-naygaryachishim-napryamkom-na-fronti-sogodni-stav-ne-pokrovsk-10593947.html Ссылка скопирована

ВС РФ продолжают непрерывно атаковать позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, Сухопутные войска ВС Украины

В течение 3 сентября Россия атаковала позиции ВСУ 118 раз, почти половина из которых - на Кураховском и Покровском направлениях.

В сводке Генштаба указывается, что на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля.

Силы обороны уже отбили 21 атаку противника, десять боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки.

видео дня

В то же время больше всего боев - на Кураховском направлении. Россияне 37 раз атаковали украинские подразделения - активнее всего пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.

Война в Украине - ситуация на других направлениях

В районе Лиманского направления Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны с начала вторника ВСУ отбили 8 из 16 штурмов россияне. Бои продолжаются.

Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спорного отбиты все три атаки оккупантов.

Продолжаются бои вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак по состоянию на сейчас увеличилось до 7. Все атаки остановлены.

Отбиты все 8 атак на Времовском направлении. 5 раз ВС РФ атаковали защитников на Ореховском направлении и один раз - на Приднестровском.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к юго-востоку от Покровска Донецкой области. В частности, ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидовому.

Между тем военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что на подступах к Торецку продолжаются сильные штурмовые бои противника. Несмотря на то, что Силы обороны смогли остановить противника вблизи города, враг не оставляет попыток прорвать позиции защитников. Кое-где ВСУ были вынуждены отойти.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред