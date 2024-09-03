УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск

Яна Ставская
3 сентября 2024, 18:39
83
Оккупанты сосредоточили внимание на Востоке - штурмуют Часов Яр, пытаются зайти в Торецк.
Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск
ВС РФ продолжают непрерывно атаковать позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, Сухопутные войска ВС Украины

В течение 3 сентября Россия атаковала позиции ВСУ 118 раз, почти половина из которых - на Кураховском и Покровском направлениях.

В сводке Генштаба указывается, что на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля.

Силы обороны уже отбили 21 атаку противника, десять боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки.

видео дня

В то же время больше всего боев - на Кураховском направлении. Россияне 37 раз атаковали украинские подразделения - активнее всего пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.

Война в Украине - ситуация на других направлениях

В районе Лиманского направления Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны с начала вторника ВСУ отбили 8 из 16 штурмов россияне. Бои продолжаются.

Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спорного отбиты все три атаки оккупантов.

Продолжаются бои вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак по состоянию на сейчас увеличилось до 7. Все атаки остановлены.

Отбиты все 8 атак на Времовском направлении. 5 раз ВС РФ атаковали защитников на Ореховском направлении и один раз - на Приднестровском.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к юго-востоку от Покровска Донецкой области. В частности, ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидовому.

Между тем военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что на подступах к Торецку продолжаются сильные штурмовые бои противника. Несмотря на то, что Силы обороны смогли остановить противника вблизи города, враг не оставляет попыток прорвать позиции защитников. Кое-где ВСУ были вынуждены отойти.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Курахово Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

19:33 Синоптик
"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

19:30 Украина
Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по Полтаве

Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по Полтаве

19:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пьянка с детьми : россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой 7845

"Пьянка с детьми": россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке 6810

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру 2552

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

Когда и как пересаживать розы: садоводы поделились секретами на вес золота 2338

Когда и как пересаживать розы: садоводы поделились секретами на вес золота

Последние новости

19:34

Норвегия усиливает защиту Украины с неба: правительство выделяет новую помощь

19:33

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

19:30

"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

19:14

Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по ПолтавеВидео

19:10

Никто никуда не идёт: почему Беларусь не вступит в войнумнение

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атакеСмертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке
19:08

В ряде областей введены экстренные отключения света: какие причины

19:03

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

18:53

Опасность дурного глаза: почему нельзя фотографировать спящих детей

18:39

Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск

Реклама
18:17

Не узнал никто: что случилось со звездой сериала "Сваты" - детали

18:16

"Не орех": Сеть поразило неожиданное открытие о кокосе

18:11

Трагедия в Полтаве: из-за действий РФ спасатели не могли сразу помочь людям - Каплин

18:06

График отключения света на 4 сентября: ограничения будут более слабыми

17:47

Зависимые от нефти: в Монголии оправдались, почему не арестовали Путина

17:42

Иранскую "баллистику" будет труднее сбивать: эксперт назвал главную проблему

17:30

Массовые отставки в правительстве: 3 министра подали заявления об увольнении - что известно

17:22

Зеленые помидоры созреют быстрее: опытный садовод раскрыл секрет

17:20

В Полтаве возросло количество погибших, более 200 раненых: Зеленская назвала потери

17:08

Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot: ВСУ получат помощь

17:05

Наступление на Покровск остановилось: полковник ВСУ назвал новые цели России

Реклама
17:00

Коварный удар баллистикой: Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву

16:40

Как быстро вывести блохи у кота и собаки: 5 вариантов и 1 ошибка, которая может убить животное

16:39

Почему нельзя разбивать яйцо о край посуды - что говорят опытные повара

16:26

Суд обязал ГБР открыть дело против адвоката Порошенко

16:24

Как избавиться от соляных следов на обуви: химик назвал самый эффективный способВидео

16:22

Риск для соседней области: за считанные недели могут начаться бои за Покровск

16:22

Под Покровск необходимо перебросить спецподразделения: Романенко заявил о тяжелой ситуации

16:15

Изменит ход войны: США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты - Reuters

15:50

Ядерные провокации на Курской АЭС: Кошарная рассказала о вероятных планах врага

15:44

Только настоящие киноманы могут угадать фильмы по эмодзи

15:38

Мокрая девочка: Ступка-старший удивил откровенным фото с молодой женщиной в воде

15:19

Мобилизация с 18 до 25 лет: Рада проголосовала за законопроект

14:54

Пятна исчезнут моментально: как почистить засаленный воротник куртки

14:47

Борется за жизнь: путинистке Долиной угрожают убийством из-за квартиры

14:30

Надо найти 4 котов среди тигров: только самым сообразительным удастся разгадать загадку

14:24

Десятки погибших, сотни раненых: РФ ударила по учебному заведению и больнице в ПолтавеВидео

14:13

Попал в реанимацию: в Мариуполе совершили покушение на чиновника-коллаборанта

13:52

Гордона хотели убить: среди задержанных - экс-нардеп времен ЯнуковичаФото

13:32

Московский НПЗ остановил половину своих мощностей после атаки ВСУ

13:18

Гороскоп на завтра 4 сентября: Близнецам - неожиданный доход, Ракам - ответственность

Реклама
13:10

Россия применила новую ракету по Киеву: в Defence Express заявили об опасности для людей

12:58

Серьезная угроза: певица Камалия попала в больницу с дочерью - что случилось

12:45

Графики отключений изменили: в Укрэнерго сказали, кто и когда сегодня будет без света

12:40

Красные линии перечеркнуты, Украина может предложить РФ "жест доброй воли" - политолог

12:39

58-летняя Сальма Хайек покорила шикарным образом в бикини

12:24

"Выживает из ума на глазах": российский ведущий разоблачил путиниста Киркорова

12:12

Китай может отобрать у РФ свои исторические земли: президент Тайваня выдал заявление

11:58

Упадет температура и будут ливни: похолодание накроет часть Украины

11:28

Ситуация резко ухудшилась: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов под Торецком

10:56

Церковный праздник 4 сентября: что запрещено делать в этот день

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять