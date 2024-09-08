РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

Глава ЦРУ подчеркнул, что из-за "угрозы применения Россией ядерного оружия против Украины" США активизировали дипломатические усилия для недопущения эскалации.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovila-yadernyy-udar-po-ukraine-direktor-cru-nazval-datu-i-raskryl-detali-10595231.html Ссылка скопирована

Глава ЦРУ рассказал, когда РФ была готова ударить по Украине ядерным оружием / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Глава ЦРУ Билл Бернс заявил, что на начальных этапах войны в Украине существовал "реальный риск" использования Россией тактического ядерного оружия. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, быстрое продвижение украинских войск на северо-востоке страны усилило опасения, что Путин может прибегнуть к крайним мерам, что вызвало активизацию дипломатических усилий.

"Был момент, когда осенью прошлого года Путин пошел на крайние меры. Осенью 2022 года был момент, когда, по моему мнению, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс, впервые общаясь с главой британской внешней разведки Ми-6. видео дня

Бернс отметил, что президент США Джо Байден направил его для переговоров с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы четко предупредить о последствиях возможной эскалации.

"Я не думаю, что мы можем позволить себе быть запуганными этим бряцанием саблями или запугиванием, [но - ред.] мы должны помнить об этом", - указывает он.

В ноябре того года Бернс отправился в Анкару для встречи с Нарышкиным, которая стала первой после начала полномасштабной войны.

"Он передает сообщение о последствиях применения ядерного оружия Россией и рисках эскалации для стратегической стабильности", - говорилось тогда в заявлении Белого дома.

В октябре 2022 года возникли опасения относительно возможной российской операции под фальшивым флагом, после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Российские СМИ также утверждали, что Киев собирает ядерные материалы для такого типа оружия, но Великобритания и президент Украины Владимир Зеленский немедленно отвергли эти обвинения, заявив, что это Россия, вероятно, планирует подобную атаку.

Ранее Путин использовал ложные заявления для оправдания своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Есть только одна сторона, которая говорит о ядерной эскалации, и это Путин. Это глубоко безответственно, [но - ред.] никто на Западе не будет запуган такими мыслями или любым другим поведением российского государства".

Сэр Ричард Мур, руководитель британской разведки МИ-6, также заявил, что Кремль продолжает подпитывать страхи относительно применения ядерного оружия, хотя сам директор ЦРУ не верил в реальную угрозу его использования.

"Я никогда не думал, однако, и это точка зрения моего ведомства, что мы должны быть чрезмерно запуганы этим. Путин - задира. Он будет продолжать время от времени бряцать саблями", - отметил он.

Сэр Ричард также отметил, что рост сотрудничества России с криминальными элементами свидетельствует о растущем отчаянии Путина.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Что такое ЦРУ? Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) - главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации относительно иностранных правительств, корпораций и людей, в отчетности о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

Ядерные угрозы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы как часть своей информационной кампании, направленной на влияние на иностранных лидеров. Его риторика нацелена на ослабление западной поддержки Украины и препятствование международным усилиям по формированию стратегии победы Украины в войне. Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), во время выступления 21 июня перед российскими офицерами-выпускниками Путин снова говорил о развитии ядерной триады как гарантии "стратегического сдерживания" и баланса сил в мире.

Отвечая якобы на действия Запада, Россия объявила о планах пересмотра своей ядерной доктрины, ранее высказывая угрозы в адрес западных стран из-за их поддержки Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По информации Financial Times, оккупанты готовят свой флот к возможным ударам ракетами с ядерными боеголовками, в частности, обучая экипажи атаковать цели в странах Европы. Издание отмечает, что в случае конфликта с Западом, включая страны НАТО, Россия планирует осуществлять удары по многочисленным целям в Западной Европе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред