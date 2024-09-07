В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

Российские оккупанты запустили ракету в направлении Полтавы, а уже около 22:30 в городе слышали взрывы.

https://glavred.info/ukraine/v-poltave-progremel-vzryv-rossiyane-udarili-po-grazhdanskomu-obektu-10595210.html Ссылка скопирована

В Полтаве прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В субботу вечером, 7 сентября, в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Взрыв в Полтаве прогремел около 22:30. В то время в городе была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации. Также военные предупредили о движении скоростной цели.

видео дня

"Скоростная цель через Харьковском область в направлении Полтавы", - отметили ВС.

Впоследствии глава Полтавской ОВА сообщил, что враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине.

"Предварительно без жертв. До отбоя оставайтесь в укрытиях!" - призвал Пронин.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, в ночь на 7 сентября в Киеве прогремели взрывы из-за атаки ударных дронов РФ. В Печерском районе зафиксировано падение обломков, которые вызвали возгорание на открытой территории, но жертв и серьезных разрушений не было.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Также утром 6 сентября в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. В результате российского удара в городе есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

Как сообщал Главред, 7 августа Харьков подвергся обстрелу со стороны российских оккупантов. В 17:49 прогремел первый взрыв, за ним повторный. Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили удары по Индустриальному и Салтовскому районам города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред