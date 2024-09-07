Все охватил огонь и дым: появились фото последствий удара по складу боеприпасов в РФ

Территория объекта охвачена мощными пожарами, а боеприпасы на складе продолжают детонировать.

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Спутниковые фото уничтоженного склада боеприпасов в Воронежской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

На складах боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области было зафиксировано несколько масштабных очагов пожара после атаки дронов в ночь на 7 сентября. Этот склад играл важную роль в логистике российских войск. Снимки от американской компании Planet Labs опубликовали Telegram-каналы.

Атака дронов вызвала масштабный пожар на территории склада. Огонь быстро распространился, образовав по меньшей мере четыре крупных очага возгорания. Сейчас пожар в Воронежской области продолжается, на складе детонируют боеприпасы.

Спутниковые снимки, которые появились в сети после удара, демонстрируют масштаб разрушений. На первом фото видно склад до удара, где российская армия хранила оружие. Второе изображение показывает последствия атаки: многочисленные очаги пожаров, взрывы боеприпасов и густой белый дым. На снимках четко видно, что дым и пламя охватили значительные площади территории склада.

видео дня

После инцидента местные власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Также жителей близлежащих сел срочно эвакуируют из-за угрозы дальнейших взрывов.

Смотрите видео последствий удара по складу БК в Воронежской области:

Что известно о Planet Labs? Planet Labs PBC является публичной американской компанией по изображению Земли, расположенной в Сан-Франциско, Калифорния. Их цель - ежедневно снимать изображения всей Земли, чтобы отслеживать изменения и точно определять тенденции, пишет Википедия.

Удар по складу боеприпасов РФ 7 сентября - что известно

Напомним, в ночь на 7 сентября дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по складу боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Ударом по складу боеприпасов были уничтожены северокорейские ракеты, которые Россия получила от Ким Чен Ына, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

На складе боеприпасов зафиксировано четыре очага пожара и непрерывную детонацию. Губернатор Александр Гусев заявил об эвакуации нескольких сел в Острогожском районе, в частности, вероятно, Солдатского.

Как ранее сообщал Главред, Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

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