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Ужас для РФ в Серебрянском лесу: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантов

Степан Гафтко
21 августа 2024, 23:30
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На Луганщине пограничники уничтожили большой склад боеприпасов оккупантов, и остановили продвижение вражеской пехоты.
Ужас для РФ в Серебрянском лесу: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантов
ВСУ в Серебрянском лесу разбили склад РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

На Луганщине ВСУ ведут ожесточенные бои против оккупантов. Недавно пограничники показали эффектное видео, как они с помощью РСЗО уничтожили склад боеприпасов и технику россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

С помощью реактивной системы залпового огня украинские защитники из подразделения "Месть" нанесли сокрушительный удар по блиндажам и военным складам оккупантов на Луганщине. Соответствующее видео бойцы выложили на своей странице в Telegram.

видео дня

Пограничники остановили на днях продвижение врага и нанесли мощные удары по складам боеприпасов. Кроме того, как рассказывают в ВСУ, военные уничтожили много техники.

Вместе с артиллерией бригады "Ураган" и Первой президентской бригадой пограничники удерживают регион у Серебрянского леса, где оккупанты накопили значительное количество техники и личного состава.

В ГПСУ подтвердили, что в районе Серебрянского лесничества наши воины продолжают выбивать врага и занимают его позиции.

Что известно о Серебрянском лесу

Серебрянский лес (Серебрянский заказник) - один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения, сообщает Википедия. Ботанический заказник расположен в 8 км к юго-западу от города Кременная в Кременском районе Луганской области, на территории кварталов 110-113, 131 Серебрянского лесничества Государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство". Во время российского вторжения через леса длительное время (с осени 2022 года) проходит линия фронта. Экосистемы заказника получили значительные повреждения в результате военных действий.

Война в Украине - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что операция ВСУ в Курской области может быть лишь отвлекающим маневром, а тем временем украинские войска могут отбить Крым.

Также стало известно, что западные СМИ уверены, что операция в Курской области будет бесполезной, если западные страны не дадут разрешение Украине бить своим дальнобойным вооружением по территории РФ.

После атаки дронами на нефтебазу в Ростовской области пожар там продолжается уже четыре дня, пока невозможно назвать точные последствия, ведь на спутниковых снимках видно только густой черный дым.

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